Difenditi dalle truffe online durante i saldi: i consigli degli esperti

La stagione dello shopping è in arrivo. Con essa tantissimi saldi ti aspettano, ma dietro l’angolo ci sono anche pericolose truffe online. Si tratta molto spesso di siti falsi che propongono offerte molto allettanti, ma una volta pagato l’acquisto la merce non arriva mai. In questo modo si forniscono dati sensibili e si regala denaro ai cybercriminali.

Adrianus Warmenhoven, consulente per la sicurezza informatica di NordVPN, ha spiegato: “I criminali informatici utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per creare falsi siti di shopping in modo rapido, semplice ed efficace, potenziando così le loro truffe ai danni di persone in cerca di un buon affare“.

Qual è il loro obiettivo di queste truffe online durante i saldi? Warmenhoven continua: “Spesso questi siti vengono creati per raccogliere dati delle carte di pagamento e informazioni personali; in altri casi, però, il danno è una perdita economica diretta: i clienti pagano per prodotti che non avranno mai o di cui, a volte, ricevono soltanto una foto“.

Truffe online durante i saldi: acquista in sicurezza con questi consigli

Gli esperti hanno spiegato come proteggersi dalle truffe online durante i saldi, per acquistare in sicurezza anche sul web facendo affari. Warmenhoven mette in guardia: “La principale strategia da tenere a mente in questa stagione di shopping è semplice: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera o richiede molte informazioni personali, probabilmente si tratta di una truffa“.

Informazioni di contatto . Prima di acquistare su un sito web verifica sempre indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo email che trovi nell’intestazione, a piè di pagina o nella sezione “Informazioni”.

. Prima di acquistare su un sito web verifica sempre indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo email che trovi nell’intestazione, a piè di pagina o nella sezione “Informazioni”. Termini e condizioni . Verifica sempre che il sito web dal quale vuoi acquistare abbia una chiara informativa sulla privacy e sui termini e condizioni accessibili per resi, rimborsi e spedizioni.

. Verifica sempre che il sito web dal quale vuoi acquistare abbia una chiara informativa sulla privacy e sui termini e condizioni accessibili per resi, rimborsi e spedizioni. Metodi di pagamento . Diffida sempre da siti web che, per acquistare un prodotto, ti propongono metodi di pagamento insoliti come bonifici, carte regalo o criptovalute.

. Diffida sempre da siti web che, per acquistare un prodotto, ti propongono metodi di pagamento insoliti come bonifici, carte regalo o criptovalute. Venditore. Prima di comprare qualcosa su un sito e-commerce fai dovute ricerche in merito al venditore indicando nella ricerca, dopo il nome del sito, la parola “recensione” o “truffe”.

Secondo Assoconsumatori servono misure più dure contro le truffe online, che siano durante i saldi o in altri periodi dell’anno.