Difficile ricordare tutte le password? C'è NordPass Password Manager

Se ricordare decine di password ti sembra un incubo o hai paura che i tuoi dati non siano al sicuro, NordPass è la soluzione che stavi cercando. Questo password manager avanzato ti permette di gestire in modo semplice e sicuro tutte le tue credenziali, garantendo la massima protezione e praticità.

Con funzionalità avanzate, prezzi competitivi e una facilità d’uso senza pari, NordPass è la scelta ideale sia per gli utenti individuali che per le aziende.

Risparmia il 50% su NordPass Premium

Con un abbonamento Premium, puoi avere tutte le funzionalità a soli €1,49 al mese, invece di €2,99. L’offerta è valida per i primi 24 mesi e include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Caratteristiche principali:

Gestione illimitata di password e passkey: non preoccuparti più di ricordare decine di password.

non preoccuparti più di ricordare decine di password. Autosave e Autofill: salva e compila automaticamente credenziali e moduli online.

salva e compila automaticamente credenziali e moduli online. Generatore di password complesse: crea password robuste con un solo clic.

crea password robuste con un solo clic. Scansione per fughe di dati: proteggi i tuoi account scoprendo eventuali violazioni.

proteggi i tuoi account scoprendo eventuali violazioni. Autenticazione multifattoriale e biometrica: massimizza la sicurezza con metodi di accesso avanzati.

massimizza la sicurezza con metodi di accesso avanzati. Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi: accedi alle tue credenziali ovunque, in qualsiasi momento.

accedi alle tue credenziali ovunque, in qualsiasi momento. Condivisione sicura: condividi password con persone fidate e configura accessi di emergenza.

I vantaggi di NordPass

A differenza dei gestori di password dei browser, NordPass offre:

Strumenti avanzati di sicurezza.

Compatibilità con qualsiasi dispositivo.

Supporto clienti 24/7.

Gestione efficiente dei dati sensibili.

Una soluzione per ogni esigenza

NordPass non è solo per uso personale; offre anche un piano Business per rafforzare la sicurezza delle aziende e migliorare la produttività.

Piani disponibili

Premium (€1,49/mese): Include tutte le funzionalità principali per un utente.

Include tutte le funzionalità principali per un utente. Family (€2,79/mese): Ideale per famiglie e amici, fino a 6 account Premium.

Per conoscere l’offerta completa di NordPass clicca qui.