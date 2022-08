Digital Marketing, il primo Corso di Laurea con stage garantito

24Ore Business School e Unimarconi hanno unito le forze per creare un’opportunità che inevitabilmente brillerà agli occhi di quanti in questa estate 2022 stanno cercando uno sbocco per il proprio futuro universitario. Si tratta infatti del primo “Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali – Piano di studi Digital Marketing” che mette quest’ultimo fattore al centro dell’intero percorso di studi.

“Il Corso di Laurea è finalizzato alla comprensione delle dinamiche di mercato in cui operano le aziende“, spiega la scheda del corso, “del comportamento del consumatore evoluto di oggi e dei fenomeni comunicativi ed informativi della società contemporanea, presenti in modo preponderante sui social media“. Un percorso di formazione di grande importanza, insomma, per poter prendere per mano un brand ed esprimerne il massimo del valore attraverso i vari canali di comunicazione. Un corso, soprattutto, unico nel suo genere per la focalizzazione intrapresa nel Digital Marketing e per il valore formativo che la 24Ore Business School e Unimarconi sono in grado di mettere in campo.

Digital Marketing e oltre

Il Corso di Laurea ha durata triennale e consente di conseguire un Diploma di Laurea di I Livello del valore di 180 CFU (Crediti Formativi Universitari): si tratta di una laurea di tipo L20 che sfocia in uno stage curricolare in azienda per un primo importante avviamento al mondo del lavoro. Quest’ultimo dettaglio è cruciale, poiché rappresenta la cartina di tornasole con la quale pesare l’importanza del corso: si tratta di un progetto finalizzato alla formazione di esperti in digital marketing, data driven marketing, social media marketing, content strategy & digital storytelling, ossia profili fondamentali per ogni azienda di prodotto, di servizi o per agenzie o società di consulenza in ogni ambito.

Il corso

Per capire in dettaglio ciò che il percorso è in grado di offrire ai laureandi, può essere particolarmente indicativa la lettura del piano di studi. Questi, infatti, i corsi previsti all’interno delle singole annate:

I anno Orientamento alle professioni digitali con coinvolgimento di aziende e manager di riferimento Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e dello spettacolo Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Storia Contemporanea Internet e Social Media Studies Estetica della Comunicazione Informatica per la comunicazione digital

II anno Fondamenti di Marketing Digital Marketing Idoneità Lingua inglese B1 Laboratorio di Data Driven Marketing Metodologia della Ricerca sociale e analisi dei consumi Psicologia Sociale Strategie di marketing e comunicazione d’impresa Linguaggi e tecniche dell’informazione pubblica: radio, Tv e testate online Comunicazione Pubblica e Istituzionale Tecnologie multimediali per il cinema e la televisione

III anno Content Strategy & Digital Storytelling Social media marketing Laboratorio di Search advertising Istituzioni di Diritto Pubblico o Diritto dell’informazione dell’accesso e delle telecomunicazioni Educazione ai Media Etica della Comunicazione Esami a scelta libera Idoneità linguistiche: francese, spagnolo, tedesco B1 Tesi di laurea



Il piano di studi ha un focus importante sul Digital Marketing che consentirà allo studente di elaborare piani di marketing multicanale di un’azienda, gestirne il brand su social e nuovi media, comprendere le dinamiche del mercato e le aspettative del consumatore, realizzare vincenti strategie di contenuto sul web e infine misurare il successo delle attività di marketing e comunicazione digitale.

Tra i docenti, il Corso in Digital Marketing annovera nomi quali

Anna Rachele Capolingua Founder of Sintagma Agency Cavalieri Digitali

Stefano Chiarazzo Founder & Director Pubblico Delirio srls

Pamela Cocola Director of Business Development Beintoo

Sasha Ferrarelli Co-founder Men in Web

Chiara Landi Head Of Digital Marketing Pro Format Comunicazione

Il corso non prevede alcun test di ingresso: offre la possibilità di immatricolazione a tempo parziale, mette a disposizione un tutor per ogni singola esigenza e prevede una didattica di massima flessibilità, sia on-demand che in live streaming.

Al lavoro, subito

Il costo è pari a 5.000 euro per l’intero percorso, con possibilità di rateizzazione e con una importante statistica a disposizione: ben il 55% degli studenti della 24Ore Business School trova occupazione professionale già entro il completamento del percorso di studi. Sono oltre 22 mila gli studenti attivi nella sola annata 2022 e ben il 97% dei partecipanti trova lavoro entro 4 mesi dal termine del Master.

Digital Marketer, Content Creator, Social Media Expert

Gli sbocchi professionali sono estremamente variegati per un semplice motivo: la comunicazione è diventata essenza della presenza di un brand e del modo di una azienda di “stare” sul mercato. I Digital Marketer, Content Creator, Digital Strategist e Social Media Expert che scaturiscono dal corso della 24 Business School, in particolare, potranno trovare spazi come tecnici delle pubblicità, delle pubbliche relazioni, dell’organizzazione di fiere ed eventi, nonché nell’organizzazione di produzioni radiotelevisive e cinematografiche. Gli spazi sono però aperti in più direzioni: è soprattutto la capacità di applicare le nuove competenze all’espressione di valori di un brand a dettare la capacità di un laureato di trasformare il proprio profilo creativo in un percorso professionale specifico.

Gli importanti partner che la 24Ore Business School e Unimarconi possono annoverare offriranno spazi immediati attraverso stage curricolari a fine corso di laurea: sarà il primo passo per mettere a frutto le proprie competenze ed avere immediato contatto e feedback con il mercato, assaporando le dinamiche professionali ed aprendo un primo fondamentale contatto con il mondo dell’impresa. Le statistiche che fotografano il punto di incontro tra i corsi della Business School ed il mondo del lavoro, del resto, sono lusinghieri proprio per il focus particolare che i singoli Corsi di Laurea hanno verso il mondo del lavoro: un orientamento preciso ed efficace, finalizzato alla formazione di una nuova generazione di professionisti pronti a fare subito la differenza esprimendo il proprio talento sulle ali della competenza.

