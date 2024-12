Digitale Terrestre: 2 nuovi canali disponibili e 1 cancellato

La piattaforma del digitale terrestre è stata rivoluzionata anche in queste ultime ore. Infatti, si sono registrati 2 nuovi canali e 1 canale cancellato.

A uscire di scena è Radio 24 dal Mux Persidera 3. Diversi giorni fa vi avevamo segnalato il suo passaggio al Mux Persidera 2, senza però aver oscurato la sua presenza sul multiplex precedente.

In queste ore, l’emittente ha chiuso i battenti mantenendo la sua presenza unicamente nel Persidera Mux 2 alla numerazione LCN 246. Qui Radio 24 ha attivato l’alta definizione sul digitale terrestre, preparandosi a novità interessanti sulle future trasmissioni che saranno disponibili a livello nazionale, probabilmente anche in visione.

Il caso vuole che in contemporanea due nuovi canali facessero il loro debutto sulla piattaforma digitale terrestre. Un implemento notevole all’offerta di intrattenimento offerta a livello nazionale per tutti gli spettatori. Vediamo dunque cosa ha in serbo questa interessante novità.

Il Digitale Terrestre si arricchisce di altri 2 canali

L’intrattenimento cresce sulla piattaforma digitale terrestre, arricchendo l’offerta degli italiani con altri 2 nuovi canali, ora disponibili su televisori e decoder. Si tratta di due emittenti radio molto ascoltate e che ora sono approdate sulla piattaforma DTT. Stiamo parlando di:

RADIO ZETA , sintonizzabile alla numerazione LCN 737;

, sintonizzabile alla numerazione LCN 737; RADIOFRECCIA, sintonizzabile alla numerazione LCN 728.

Questi aggiornamenti rappresentano un notevole passo avanti per il digitale terrestre che sta offrendo un intrattenimento sempre più completo e diversificato. Probabilmente, assisteremo a un nuovo modo di fruire le trasmissioni radiofoniche, con l’implementazioni di ulteriori informazioni e programmazioni.

Cosa fare per aggiornare i propri dispositivi

Puoi aggiornare i tuoi dispositivi con tutte queste novità del digitale terrestre avviando una ricerca automatica dei canali. Si tratta di un procedimento che dura solo qualche minuto e che scansiona tutte le frequenze proponendoti una lista aggiornata a tutti i canali disponibili nella tua zona. Confermala secondo la numerazione LCN nazionale e verifica che RADIO ZETA e RADIOFRECCIA siano inclusi come canali disponibili.

Si tratta di un processo importante perché in queste ore anche RTL 102.5 ha aggiunto alcuni nuovi canali sul digitale terrestre. In questo modo potrai vedere anche questi dal tuo televisore.