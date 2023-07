Digitale Terrestre 2023: come ricevere tutti i canali TV

L’arrivo delle ultime novità sul digitale terrestre 2023 ha creato le condizioni per lo switch off definitivo allo standard DVB-T2. Nonostante ciò sono molti gli utenti che stanno riscontrando ancora difficoltà nella ricezione dei canali TV. Questo provoca frustrazione in molti che non stanno più riuscendo a vedere le loro trasmissioni preferite. Queste, essendo trasmesse sulla televisione pubblica gratuita, dovrebbero essere garantite.

Ad ogni modo, se ancora non hai aggiornato i tuoi dispositivi ai nuovi standard come la frequenza Sub 700 MHz e la Codifica Mpeg-4, è importantissimo avere in dotazione apparecchi compatibili. Se ancora non lo hai fatto, acquista un decoder di ultima generazione per dare nuova vita al tuo televisore altrimenti da rottamare. Su Amazon acquisti il fantastico Edision Picco T265 a un prezzo speciale.

Di contro, se hai già provveduto e tutti i tuoi dispositivi sono compatibili agli ultimi standard del digitale terrestre 2023, allora devi procedere con una soluzione semplice ed efficace che dovrebbe risolvere il problema. Dai un’occhiata ad alcune indicazioni che abbiamo riportato in questo articolo per tornare a vedere tutti i tuoi canali TV preferiti senza alcun problema.

Digitale Terrestre 2023: aggiorna spesso i tuoi apparecchi

Con il nuovo digitale terrestre 2023 le novità sono sempre dietro l’angolo. Quasi ogni settimana viene apportata una modifica o un aggiornamento alle frequenze di trasmissione. Ecco perché è indispensabile che anche i tuoi apparecchi siano aggiornati. Molti lo fanno autonomamente ogni tot giorni, altri invece richiedono una tua azione. Cosa è necessario fare per vedere tutti i canali TV?

Semplice, devi avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di una procedura molto semplice che si attiva direttamente dal menù del televisore o del decoder. Anche se ogni modello ha la sua grafica, questa è una delle funzionalità universali presente in tutti. Ti basterà avviarla e aspettare qualche minuto. Dopodiché avrai di nuovo disponibili tutti i canali come se non fosse successo nulla.

