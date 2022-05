Digitale terrestre: come risintonizzare i canali TV

A gennaio 2023 arriverà il nuovo digitale terrestre. Sarà l’ultima tappa che a livello nazionale vedrà l’attivazione della piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10. Questo processo, iniziato nel 2021 ha richiesto quasi 2 anni.

Ancora non sono finiti i lavori che prepareranno tutti alla nuova tecnologia. Infatti, proseguono le operazioni di refarming del digitale terrestre per la riorganizzazione delle frequenze. Il rilascio della banda 700 MHz e l’attivazione della nuova banda Sub 700 MHz rende necessario effettuare una o più risintonizzazioni dei canali TV.

Questo procedimento deve essere svolto regolarmente per assicurarsi non solo tutte le programmazioni trasmesse dalle emittenti televisive nazionali e regionali, ma anche la migliore visione possibile. Infatti, dall’8 marzo 2022, con lo switch off nazionale, molti canali del digitale terrestre ora trasmettono in alta definizione (HD) o in alta qualità (SD).

Se ancora non vedi i canali HD alle numerazioni LCN che vanno dal numero 1 al numero 9, vuol dire che il tuo televisore o decoder deve essere aggiornato con una risintonizzazione. Questo procedimento, detto anche di Ricerca Canali, è attivabile direttamente dal telecomando del vostro apparecchio con sintonizzatore TV.

Digitale terrestre: la risintonizzazione dei canali è indispensabile

Non è necessario chiamare un tecnico specializzato e spendere denaro per effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Questa operazione è semplice, richiede solo pochi minuti e in un attimo si avranno a disposizione tutte le novità sul proprio apparecchio.

L’importante, per un buon esito, è avere un televisore o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto due agevolazioni grazie al Bonus TV: decoder e rottamazione. In questo modo tutti possono ricevere uno sconto diretto sull’acquisto di un dispositivo di nuova generazione abilitato al DVB-T2.

Comunque su Amazon si possono trovare apparecchi interessanti a prezzi davvero scontati. Ad esempio puoi acquistare questa fantastica Smart TV LG NanoCell 4K Ultra HD 50″ a soli 395 euro, invece di 499 euro. Un prezzo davvero interessante.

Come effettuare la risintonizzazione canali

Sui nuovi televisori, ma anche sui più recenti decoder, è molto facile effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Ecco tutti i passaggi necessari per farla al meglio, trovandosi poi con tutti gli aggiornamenti completati:

per prima cosa occorre selezionare il tasto “ Menù ” sul telecomando del proprio apparecchio, sia esso un decoder o un televisore;

” sul telecomando del proprio apparecchio, sia esso un decoder o un televisore; successivamente, a seconda del produttore del dispositivo, bisogna entrare nella sezione dedicata ai “ Canali ” dove potrebbe essere disponibile la voce “ Ricerca ” oppure “ Ricerca Canali “;

” dove potrebbe essere disponibile la voce “ ” oppure “ “; una volta selezionata la voce indicata si deve confermare la “ Ricerca Canali Automatica “. In questo modo l’apparecchio avvierà la scansione dei canali e autonomamente li organizzerà secondo la numerazione LCN nazionale del digitale terrestre ;

“. In questo modo l’apparecchio avvierà la scansione dei canali e autonomamente li organizzerà secondo la numerazione LCN nazionale del ; potrebbe succedere che l’apparecchio richieda un codice PIN per avviare la risintonizzazione dei canali. Questo si trova su tutti i libretti di istruzioni, ma solitamente i codici più utilizzati sono “1111”, “0000” o “1234”;

per avviare la dei canali. Questo si trova su tutti i libretti di istruzioni, ma solitamente i codici più utilizzati sono “1111”, “0000” o “1234”; dopo aver atteso il completamento dell’operazione, se il dispositivo non lo ha fatto autonomamente, si deve confermare la riorganizzazione dei canali secondo la lista LCN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.