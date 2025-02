Sul digitale terrestre un altro canale ora trasmette in HD

Il panorama radiotelevisivo italiano è in fermento. L’avvicinarsi, almeno si presume, dello switch off completo allo standard DVB-T2 sta spingendo diverse emittenti a organizzarsi per adeguarsi a questo passaggio obbligato. Proprio per questo, sulla piattaforma del digitale terrestre, in queste ore, un altro canale è passato all’alta definizione (HD).

Una notizia che evidenzia come stia crescendo l’elenco dei canali TV che, sulla piattaforma DTT, ora trasmettono in HD. Quello che è ancora più interessante è che questa novità riguarda un multiplex locale e non nazionale. Infatti, per raccontarvi di questa notizia dobbiamo “fare un salto” nel MUX LOCALE 1 Sicilia.

Nello specifico, l’emittente TVA TELENORMANNA, di Adrano (CT), ha iniziato a trasmettere le sue programmazioni in alta definizione con una risoluzione massima di 1280 x 720 pixel. Il canale siciliano in questione è sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 79. Per assicurarti la visione come da aggiornamento ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali.

Rimanendo nello stesso multiplex, il MUX LOCALE 1 Sicilia, troviamo un’altra novità, questa volta solo a livello “estetico” e identificativo. Infatti, il canale siracusano TELECITTÀ NEWS, disponibile alla visione solo in determinati orari prestati dal canale 6 SESTARETE TV, disponibile all’LCN 81, ora mostra di nuovo il proprio nome e logo TELECITTÀ in sovraimpressione.

In questo caso non è necessario intervenire sui propri apparecchi. La modifica viene trasmessa direttamente dall’emittente durante le sue programmazioni e quindi attivata dalla regia. Nel caso in cui ci fossero problemi di sintonizzazione allora consigliamo comunque una risintonizzazione automatica dei canali, così da ottenere la numerazione LCN nazionale e locale del digitale terrestre aggiornata.

Il MUX LOCALE 1 Sicilia rinnovato sul digitale terrestre

Come si aggiornano i multiplex nazionali del digitale terrestre, così si rinnovano anche quelli locali. Di seguito il MUX LOCALE 1 Sicilia aggiornato al 13 febbraio 2025.