Digitale terrestre: arriva un nuovo canale ma non per tutti

La piattaforma digitale terrestre è protagonista di una novità molto interessante. Infatti, nelle ultime ore è arrivato un nuovo canale radiotelevisivo. Purtroppo però non è per tutti gli utenti. In pratica, si tratta di un aggiornamento su scala regionale e non nazionale. Ecco il motivo per cui non tutti potranno sintonizzarlo sul proprio televisore.

Ci troviamo sul MUX LOCALE 1 Lazio che, negli ultimi mesi, abbiamo imparato a conoscere bene visto i continui aggiornamenti. Nello specifico, il canale aggiunto recentemente è RTR 99 DAB, sintonizzabile alla Logical Channel Number LCN 799. Nondimeno, non tutti gli utenti raggiunti dalle frequenze di questo multiplex potranno sintonizzarlo.

Infatti, si tratta di un canale HbbTV del digitale terrestre. Quindi solo coloro che hanno un televisore o un decoder compatibile con questa tecnologia e connesso a internet potranno riceverlo e fruire delle trasmissioni in streaming. RTR 99 TV è comunque disponibile alla LCN 87 nei MUX LOCALE 2, MUX LOCALE 4 e MUX LOCALE 5 con risoluzione 1920 x 1080.

Digitale terrestre: il MUX LOCALE 1 Lazio aggiornato

Ecco il MUX LOCALE 1 Lazio del digitale terrestre aggiornato con il nuovo canale aggiunto in queste ore.

LCN 10 – CANALE 10 HD

LCN 11 – GOLD TV

LCN 12 – Teleuniverso HD

LCN 13 – LAZIO TV

LCN 14 – Radio Roma News

LCN 15 – Radio Roma TV

LCN 16 – TeleRoma 56

LCN 17 – T9

LCN 71 – CANALE ITALIA

LCN 74 – TELEREGIONE

LCN 76 – TeleRoma 56 Sport

LCN 80 – TRL

LCN 82 – MANA’ MANA’ SPORT

LCN 84 – 7 GOLD

LCN 86 – Tele In

LCN 91 – GLOBO TV

LCN 95 – TELEITALIA 41

LCN 799 – RTR 99 DAB

Per sintonizzare RTR 99 DAB, nonostante sia un canale HbbTV, è necessario avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo risulterà disponibile alla sua nuova numerazione LCN 799 per trasmettere la radiovisione in streaming su tutti i televisori compatibile con la tecnologia.