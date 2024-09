Digitale terrestre: cambiano nome e logo di alcuni canali TV

La piattaforma digitale terrestre è in continua evoluzione in questo periodo, nonostante il primo importante switch off al DVB-T2 sia già concluso. All’appello, Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual ora trasmettono unicamente nel nuovo standard trasmissivo e non più nel vecchio standard DVB-T.

Nel frattempo, in questi giorni, sono cambiati nome e logo di alcuni canali TV. Una modifica che non comporta sicuramente nulla a livello di trasmissione e/o di segnale. Tuttavia dimostra che l’intrattenimento gratuito in Italia continua ad aggiornarsi non solo in merito a tecnologia, ma anche grafica ed estetica.

Ti ricordiamo che per ricevere tutti gli aggiornamenti della piattaforma digitale terrestre è importante verificare di avere attiva la funzionalità “Risintonizzazione automatica” nelle impostazioni del proprio televisore e decoder che devono essere compatibili con la tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.

Digitale terrestre: quali canali hanno cambiato nome e logo

Come anticipato, in questi giorni alcuni canali TV hanno cambiato logo e nome. La modifica non riguarda canali nazionali, ma canali locali del digitale terrestre. Quindi queste novità sono disponibili solo per coloro che vivono all’interno della trasmissione di questi canali. Vediamo quali sono e le relative modifiche apportate.

Iniziamo con il Mux Locale 1, in Sicilia, dove il canale Sestarete TV HD ha rinnovato il suo logo. Questo canale è sintonizzato alla numerazione LCN 81. Inoltre, viene trasmesso con codifica Mpeg-4 H.264 in alta risoluzione fino a 1280 x 720 pixel. Quindi tutti coloro che si trovano in Sicilia potranno verificare questo cambiamento.

Continuiamo con il Mux Locale 3 e il Mux Locale 4. Qui in Lombardia il canale Cremona 1 ha cambiato nome passando all’identificazione CR 1. Puoi verificare questa modifica, se vivi in Lombardia, alla numerazione LCN 19 e 219 della piattaforma digitale terrestre.

In tutti e due i casi non si tratta di interventi tecnici legati alle frequenze, ma solamente estetici e identificativi. Comunque, per ricevere questi e tutti gli altri aggiornamenti, compresa la nuova numerazione LCN nazionale digitale terrestre di settembre, è necessario avere attiva la “Risintonizzazione automatica” oppure avviare la “Ricerca automatica” dei canali.