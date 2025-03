Digitale Terrestre: un canale passa alla definizione standard

Purtroppo sulla piattaforma digitale terrestre non si assiste solo a dei miglioramenti, ma occorre anche farsi una ragione dei peggioramenti. Infatti, proprio in questi giorni un canale nazionale è stato protagonista di un particolare downgrade, passando dall’alta definizione alla definizione standard per le sue trasmissioni.

Tutto è avvenuto durante la ridenominazione del canale radiotelevisivo CANALE 122, in precedenza con identificativo CUSANO ITALIA TV. Una correzione necessaria che però ha portato anche alla modifica dell’emissione video, in precedenza con risoluzione video HD a 1440 x 1080 pixel.

Infatti, al momento CANALE 122 sta trasmettendo con una risoluzione video 720 x 576 pixel in definizione standard. Sicuramente un peggioramento per la qualità di immagini trasmesse dall’emittente che fa parte dell’importante PERSIDERA MUX 1, sintonizzabile alla LCN 122 come ben suggerisce il nominativo del canale.

Ricordiamo quanto sia importante in questi casi effettuare sempre una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Questa operazione scongiura eventuali problemi di segnale o di sintonizzazione durante queste modifiche. In questo modo è possibile ottenere la lista canali automatica ufficiale, con gli ultimi aggiornamenti.

Digitale Terrestre: altre modifiche sul PERSIDERA MUX 1

Il passaggio dall’alta definizione alla definizione standard per CANALE 122 sul digitale terrestre non è stata l’unica modifica. Infatti, nel PERSIDERA MUX 1 anche TV 153, disponibile alla LCN 153 del telecomando, continua a trasmettere le sue programmazioni senza logo in sovrimpressione. Questo non solo nel canale principale, ma anche nelle sue copie:

PROMO LIFE (LCN 208);

PROMO KIDS (LCN 238);

CANALE 243 (LCN 243);

PROMO SPORT (LCN 250);

CANALE 263 (LCN 263).

Vediamo quindi come si presenta ora il PERSIDERA MUX 1 a seguito di tutte queste modifiche e di questi aggiornamenti.