Digitale Terrestre: chi contattare per problemi di segnale

La radiotelevisione in Italia viene aggiornata costantemente per migliorare problemi di trasmissione, implementare la lista LCN Nazionale e cancellare alcuni canali dalla piattaforma digitale terrestre. Nonostante ci sia un’attenzione diffusa, con l’obiettivo di fornire un servizio all’avanguardia senza trascurare nessuno, può capitare che alcuni cittadini riscontrino problemi di segnale dovuti ai più svariati motivi.

Probabilmente molti non sanno che esiste un centro assistenza specifico a cui affidarsi in questi casi. Stiamo parlando di HELP Interferenze. Si tratta un servizio in grado di affrontare tutti i problemi dei cittadini in merito a disturbi su piattaforma Digitale Terrestre. Nello specifico parliamo di difficoltà generate da interferenze tra i segnali LTE 4G e 5G e i segnali televisivi. Funziona tramite numero verde 800 126 126 che è possibile contattare per avere una guida specializzata. Perché è utile?

Il servizio HELP Interferenze – si legge sul portale web – è dedicato a tutti i cittadini che riscontrano problemi di ricezione di uno o più canali o l’oscuramento totale della propria TV. Tramite il servizio è possibile sapere se l’indirizzo coinvolto dal problema rientra tra le zone geografiche interessate dalle interferenze LTE/5G e ricevere adeguato supporto. Il problema coinvolge solo la TV digitale terrestre, mentre non colpisce la televisione satellitare.

Digitale Terrestre: cosa fare in caso di problemi di segnale

Quando riscontri problemi di segnale TV con la piattaforma digitale terrestre potrebbero esserci più cause. Riconoscerle non è affatto facile. La prima cosa che ti consigliamo di fare è avviare una “ricerca automatica” dei canali. In questo modo aggiorni completamente tutta la lista LCN Nazionale e, nel caso fosse un problema di modifiche generali, riottieni l’accesso e quindi la visione dei canali TV.

Se fatto questo ancora non hai risolto il problema, potrebbe esserci un’interferenza tra il segnale TV e quello LTE 4G e 5G. In questo caso, senza perdere tempo e denaro per prove o per acquistare dispositivi che amplificano il segnale, è meglio affidarsi a HELP Interferenze al numero verde 800 126 126. Così sarai seguito passo passo da un esperto in materia in grado di fornirti una soluzione efficace.

In caso tu vivessi in un appartamento, questo servizio ha anche un contatto per amministratori di condominio. Questi possono inviare una segnalazione compilando l’apposito form web online. Senza alcun costo per i cittadini, se in base alle informazioni ci sono i presupposti, HELP Interferenze invia un antennista con l’obiettivo di risolvere i problemi tramite un intervento di ripristino per una corretta ricezione del segnale televisivo.