Digitale terrestre: ecco come vedere tutti i canali (solo 19€)

Hai perso tutti i canali TV dall’ultimo aggiornamento del nuovo digitale terrestre? Devi sapere che non riuscirai più a recuperarli se non grazie a questa soluzione economica capace di far tornare in vita il tuo vecchio televisore. Acquista il Decoder E-Star T2-618 a soli 19 euro, invece di 27,90 euro. Compatibile con qualsiasi televisione, riceve il segnale trasmissivo DVB-T2 e lo trasmette al tuo schermo.

L’installazione è tanto semplice quanto veloce. Ti basterà collegare questo decoder di ultima generazione al tuo televisore tramite porta SCART o HDMI. Una volta installato, dovrai avviare la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti tutti quelli disponibili verranno elencati in ordine secondo la Numerazione LCN Nazionale. Così troverai velocemente e senza fatica le tue trasmissioni preferite.

Digitale terrestre: risolvi ogni problema con il Decoder E-Star

Il Decoder E-Star lo trovi in offerta su Amazon. Grazie a questo semplicissimo apparecchio tornerai a vedere tutti i canali disponibili sulla nuova piattaforma digitale terrestre. Economico, ma di alta qualità, questo dispositivo è tra i più apprezzati dagli utenti. Conforme agli standard DVB-T, DVB-T2 e Mpeg4, garantisce una trasmissione chiara delle programmazioni aggiornate alle ultime frequenze.

Mettilo nel carrello a soli 19 euro, anziché 27,90 euro. Questa offerta speciale è un’esclusiva Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.