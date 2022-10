Digitale terrestre: ecco cosa vedremo su Warner TV

Il digitale terrestre si sta accendendo di novità in queste ultime settimane che ci separano dal prossimo switch off definitivo. Domani, 30 ottobre 2022, farà il suo debutto un nuovo canale TV votato a film e serie TV. Stiamo parlando di Warner TV del gruppo Warner Bros. Discovery.

Se vuoi vedere anche tu questo nuovo canale devi avere un apparecchio compatibile con la tecnologia DVB-T2 in arrivo. Addirittura, entro il 21 dicembre 2022 i pochi rimasti in Mpeg-2 verranno spenti e quindi non vedrai più nulla. Un’ottima soluzione, per non spendere molto, è affidarsi ad Amazon.

Il colosso dello shopping online è ricco di offerte su molti decoder compatibili con il nuovo digitale terrestre. Ad esempio acquisti il Decoder Dcolor DVB-T2 a soli 26,99 euro, invece di 29,99 euro. Con questo comodo dispositivo riceverai tutti i canali compreso Warner TV. Con la consegna veloce e gratuita in un attimo è a casa tua.

Vediamo quindi cosa c’è in programma per Warner TV. Il palinsesto è stato realizzato con cura e nei minimi dettagli. Al numero 37 del digitale terrestre si aggiunge al ricco portfolio dei canali del gruppo tra cui NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, Motor Trend, HGTV – Home & Garden TV, K2 e Frisbee.

Digitale Terrestre: con Warner TV ci aspetta un viaggio nel tempo lungo 100 anni

Warner TV, sul digitale terrestre, sarà un canale davvero interessante per chi ama film e serie TV di qualità. Firmati Warner Bros, i titoli trasmessi sapranno intrattenere tutta la famiglia. Il Gruppo Warner Bros. Discovery ha promesso che sarà “un entusiasmante viaggio nel tempo lungo 100 anni“. Ecco il palinsesto per domani pubblicato nel comunicato stampa del broadcaster:

Il viaggio partirà il 30 ottobre con la prima tv free di un film leggendario come è leggendaria la capacità produttiva di Warner Bros.: “ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE”, uno straordinario affresco del mondo dei supereroi DC firmato dal visionario regista, già autore di 300, L’uomo D’acciaio, Batman Vs Superman. Il film andrà in onda al pomeriggio dalle ore 14:00 e in prima serata dalle ore 21:00.

Il 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, sempre in prima serata arrivano gli iconici capitoli della saga cinematografica con protagonista il mitico Freddy Krueger: “NIGHTMARE 2: LA RIVINCITA” (alle ore 21:00)e “NIGHTMARE 3: I GUERRIERI DEL SOGNO”(alle ore 23:00).

In settimana, invece, si susseguiranno film e serie TV a seconda del tema legato a quel particolare giorno. In pratica, ogni serata della settimana sarà caratterizzato da un genere cinematografico specifico così da fornire il giusto intrattenimento per tutti sul digitale terrestre: