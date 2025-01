Digitale Terrestre: così trovi tutti i canali disponibili

La piattaforma digitale terrestre è terreno fertile per un intrattenimento gratuito e ricco di contenuti. L’offerta è davvero ricca e per tutti i gusti, permettendo a chiunque di trovare la trasmissione che preferisce tra quelle disponibili sulla guida TV. Tuttavia, a volte possono esservi alcuni impedimenti che si frappongono tra la proposta di intrattenimento e l’utente.

Questi potrebbero essere problemi di segnale, mancati aggiornamenti o dispositivi non conformi alle nuove tecnologie. Ecco perché è importante mettere in pratica le best practices per trovare e ricevere tutti i canali disponibili nella zona di residenza. Si tratta di alcuni piccoli consigli e accorgimenti che tutti possono attuare, molti gratuitamente mentre altri a pochi euro.

Tutto dipende dalla situazione e da quali sono le problematiche che non permettono di ricevere tutta la lista dei canali del digitale terrestre aggiornata alle ultime modifiche.

Dispositivi compatibili al nuovo digitale terrestre

La prima cosa da verificare è se ogni dispositivo a casa è compatibile al nuovo digitale terrestre. L’operazione è molto semplice e veloce. Basta sintonizzarsi con il telecomando ai canali LCN 100 o LCN 200. Se non si vede nulla allora vuol dire che l’apparecchio non è conforme al nuovo standard DVB-T2 HEVC Mac Main 10. Quindi hai due possibilità:

procedere all’acquisto di un nuovo televisore che risponda agli ultimi standard e alle recenti tecnologie di trasmissioni; dare nuova vita al televisore con un decoder compatibile al DVB-T2, spesso in offerta a prezzi interessanti che rimangono tra i 20 e 40 euro circa.

Altrimenti, un’opzione completamente differente è quella di collegare al proprio televisore una chiavetta streaming per accedere ai contenuti tramite internet e non con l’antenna. Tra questi, la più famosa è la Fire TV Stick di Amazon.

Risintonizzazione automatica

In alcuni casi i problemi di ricezione dei canali del digitale terrestre sono dovuti a mancati aggiornamenti sui dispositivi di trasmissione. Che sia un televisore o un decoder, è importante verificare che la “risintonizzazione automatica canali” sia attiva. In questo modo l’apparecchio apporta automaticamente le modifiche della piattaforma sulle frequenze di trasmissione.

Trovi questa opzione nel menù del telecomando alla voce “Ricerca Canali”. In questa sezione si trova anche la funzione “Ricerca Automatica Canali“, ideale per rinnovare la propria lista canali disponibili nella zona. Gli esperti consigliano di effettuarla almeno una volta al mese e quando il meteo è favorevole, con cielo sereno e poco vento.

Problemi di segnale digitale terrestre

Infine, i problemi di ricezione dei canali del digitale terrestre potrebbero essere causati da un segnale debole. Le cause potrebbero essere due, così come le relative soluzioni:

problemi con l’impianto dell’antenna: in questo caso è necessario chiamare un tecnico che verifichi posizione e stato del cablaggio;

problemi di distribuzione in casa: in questo caso, probabilmente lo stesso segnale viene inviato in uno o più dispositivi e necessita di un amplificatore di segnale da interno, come quello della Meliconi.