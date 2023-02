Digitale Terrestre: il Decoder Fenner è in REGALO su Amazon

Il Digitale Terrestre ti spaventa? Sconfiggi la tua paura grazie ad Amazon. Non buttare via il tuo vecchio televisore ancora in buone condizioni, ma dagli nuova vita grazie a questa soluzione sorprendente ed economica. Acquista il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 18 euro, invece di 29.99 euro. La consegna è gratuita per i clienti Prime e la disponibilità immediata.

Partiamo subito col precisare che questo modello è dotato di telecomando, ma non universale. Ciò vuol dire che gestirà solo i comandi del decoder e non quelli del televisore. Nondimeno, è tra i dispositivi più potenti in commercio. Il suo sintonizzatore TV, realizzato con componentistiche premium garantisce una buona ricezione ovunque. Inoltre, è dotato di Sintonizzazione Automatica.

Digitale Terrestre: con il Decoder Fenner risolvi un grosso problema

Grazie al Decoder Fenner risolvi un grosso problema, quello di aggiornare il tuo televisore ai nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main 10 in arrivo prossimamente sul digitale terrestre. Tuttavia, anche adesso ne hai bisogno perché gli unici canali rimasti a trasmettere sono quelli con codifica Mpeg4 in qualità HD a 1080p. Un formato che questo dispositivo supporta. Collegalo tramite presa HDMI o SCART.

Mettilo subito nel carrello a soli 18 euro, anziché 29,99 euro. Come anticipato, per ottenere questo super sconto devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.