 È il gioiello della tua casa il MOVA E20, pulizie automatiche a 99€
Mova E20 è il robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo: semplice da usare e perfetto per le pulizie di tutti i giorni.
Mova E20 è il robot che aspira e lava i pavimenti al posto tuo: semplice da usare e perfetto per le pulizie di tutti i giorni.

Rilassati nel tempo libero perché a pulire casa ci pensa il MOVA E20. Un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che rende automatizzate le pulizie e ti concede non solo un momento di relax ma anche una pulizia impeccabile. Perfetto per la tua casa e gestibile direttamente da applicazione. Visto lo sconto del 47% su Amazon è da non perdere. Collegati e mettilo in carrello a soli 99,94 euro invece di 189 euro concludendo un affare senza precedenti.

MOVA E20 è un robot di ultima generazione che unisce due passaggi in uno solo. Ovviamente puoi impostarlo anche solo in aspirazione così lo usi a tuo vantaggio come meglio preferisci. Sono diverse le caratteristiche che lo rendono vincente ma tra tutte sono due quelle che spiccano: la sua potenza e le sue dimensioni. Parlando di queste ultime, il robot si muove per casa in modo autonomo e con grazia senza incontrare ostacoli o bloccarsi perché è dotato di sensore LDS che lo fa muovere come se avesse occhi propri. Inoltre è sottile e di piccole dimensioni così si può infilare sotto i mobili e raggiungere le zone più scomode con facilità.

99,94 122,54€ -18%
Detto questo, programma le pulizie direttamente con lo smartphone e l’app attraverso cui accedi a una vera e propria mappa del tuo appartamento. Scegli come e quando pulire facendo affidamento su una potenza da 5000Pa che spazza via ogni genere di sporcizia, anche quella più difficile e ostinata. Con tecnologia Patfinder, il percorso scelto è quello più intelligente e attraverso una massiccia batteria integrata, hai un’autonomia tale da coprire ben 175 metri quadrati con solo una carica. Insomma, impossibile non rimanere soddisfatti.

Compra subito il tuo MOVA E20 per pulizie automatizzate e un relax senza confini. Mettilo in carrello a soli 99,94 euro invece di 189 euro con sconto del 47%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
11 ago 2025
