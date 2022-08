Digitale terrestre: anche tu puoi ricevere un decoder gratis

Tutti ormai sanno che entro gennaio 2023 passeremo alla nuova trasmissione DVB-T2 – HEVC Main 10 con il digitale terrestre. Ciò vuol dire che, se non hai un dispositivo compatibile, non riuscirai più a vedere alcun canale TV delle emittenti nazionali e regionali.

Una tappa ormai obbligata visto che a giugno si è conclusa l’operazione di refarming del digitale terrestre in tutte le regioni d’Italia. Per venire incontro ai cittadini, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in campo diverse formule, i Bonus TV.

Molto interessanti, queste agevolazioni permettono di acquistare un televisore o un decoder compatibile al DVB-T2 ottenendo uno sconto anche importante. Tra queste esiste una versione per tutti che non comporta limiti ISEE. Tuttavia ce n’è una che ti spedisce a casa un decoder gratis.

Infatti, proprio il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere che, in collaborazione con Poste Italiane, sta continuando la consegna dei decoder digitale terrestre gratuiti direttamente a casa dei beneficiari. Anche tu potresti riceverlo, ma devi prima verificare se sei compatibile con questa iniziativa.

Digitale terrestre: chi può ricevere un decoder gratis a casa

La tecnologia avanza e tutti noi dobbiamo adeguarci. Quando però alcuni non possono perché economicamente non riescono a sostenere il passaggio epocale, come questo del digitale terrestre, è necessario un aiuto. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è attivato per proporre diverse formule di Bonus TV.

Recentemente però ha anche provveduto la possibilità di ricevere un decoder completamente gratis direttamente a casa. Occorre però avere delle caratteristiche che puoi verificare tu stesso. Quindi potresti ricevere questo apparecchio gratuitamente se:

hai un’età pari o superiore a 70 anni ;

; sei residente in Italia ;

; paghi regolarmente il Canone Rai se non hai un’esenzione valida;

se non hai un’esenzione valida; il tuo trattamento pensionistico non supera i 20.000 euro annui.

Se hai appena scoperto di poter ricevere il decoder gratis a casa spedito da Poste Italiane e regalato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allora puoi fare richiesta scegliendo una delle seguenti modalità disponibili:

chiamando il numero di telefono 800776883 , attivo da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 (esclusi i festivi) e selezionando la sezione per la consegna a domicilio del decoder TV;

, attivo da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 (esclusi i festivi) e selezionando la sezione per la consegna a domicilio del decoder TV; presso uno degli oltre 13 mila uffici postali , secondo gli orari di ufficio;

, secondo gli orari di ufficio; online tramite il sito dedicato sempre attivo.

Se non rientri in questa categoria non disperare. Ci sono tantissime offerte online di decoder a prezzi interessanti. Ovviamente non devi acquistare il primo che ti capita solo in base al prezzo. Potresti invece optare per un prodotto di qualità, ma allo stesso tempo abbordabile.

Su Amazon trovi l’ottimo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Fenner a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Puoi star tranquillo che si tratta di un ottimo prodotto. Dotato di sintonizzazione automatica, riceve tutti i canali ed è il più venduto in assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.