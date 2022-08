Digitale terrestre: decoder invisibile ma potente e ricevi tutti i canali

Preparati all’arrivo del nuovo digitale terrestre al meglio sfruttando ciò che la tecnologia ha da offrirti. Non perdere tempo con prodotti che valgono poco o niente, ma affidati ai professionisti del settore. C’è un prodotto decisamente interessante in offerta su Amazon.

Kingbox ha realizzato un decoder digitale terrestre davvero spettacolare. Mettilo nel carrello a soli 29,74 euro, invece di 34,99 euro, attivando il Coupon che applica lo sconto del 15% prima del check out. Ma quali sono le sue caratteristiche vincenti?

Prima di tutto questo decoder è invisibile. Infatti, grazie alla sua tecnologia, le dimensioni sono molto ridotte. Non vedrai fastidiosi box sotto il tuo televisore o al suo fianco. Potrai collegarlo direttamente nella parte posteriore tramite cavo HDMI.

Digitale terrestre: il decoder Kingbox invisibile è un top di gamma

Nonostante sia piccolo, al decoder digitale terrestre Kingbox invisibile non gli manca nulla. Non dovrai rinunciare proprio a niente. Infatti, tramite la sua pratica porta USB potrai trasformarlo in un comodo Media Player per vedere foto e video o ascoltare musica direttamente dal tuo televisore.

Inoltre, supporta LAN cablata e USB WiFi per rendere smart il tuo vecchio televisore che non consente l’accesso a internet. Potrai così consultare le previsioni del tempo, accedere a YouTube e a tantissimi altri contenuti online.

Il pratico telecomando universale 2 in 1 può gestire sia il decoder digitale terrestre che la TV con estrema praticità. Infatti, anche le persone più anziane non avranno problemi nell’utilizzarlo perché tutto è ben visibile e specificato.

Il sintonizzatore TV dell’apparecchio è molto potente e in grado di ricevere tutti i canali in chiaro e gratuiti. La scocca in alluminio lo rende particolarmente resistente alle cadute e capace di dissipare il calore in modo efficace e immediato.

Scegli il meglio e acquista su Amazon questo fantastico prodotto. Mettendo nel carrello il decoder digitale terrestre Kingbox a soli 29,74 euro, invece di 34,99 euro, porti a casa un vero e proprio top di gamma esagerato. Ricorda di attivare il Coupon per ottenere questo prezzo speciale.

