Digitale terrestre: decoder multifunzione a 24€, FOLLIA Amazon

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta obbligando tutti ad aggiornare i propri televisori. Se anche tu non sei ancora al passo con questa tecnologia puoi metterti alla pari acquistando il Decoder TEMPO TNT 4000 A. È incredibile, su Amazon lo metti nel carrello a soli 24 euro.

Si tratta di un dispositivo perfetto per dare nuova vita al tuo televisore. In pochi minuti riceverai tutti i canali TV in chiaro. Dotato di due uscite, puoi collegarlo tramite la classica porta HDMI o la più longeva TV SCART.

In questo modo è praticamente compatibile con tutti gli apparecchi, anche quelli più datati. Una volta installato devi solo avviare la ricerca automatica dei canali e il gioco è fatto. La nuova lista verrà ordinata subito secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: accogli la nuova tecnologia spendendo pochissimo

Solo 24 euro per questo decoder digitale terrestre di ultima generazione. Le sue dimensioni e la sua struttura lo rendono particolarmente adottato in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie alla porta USB può diventare anche un interessante media player.

Carica su una Pen Drive film, serie TV, musica e immagini. Collegandola al Decoder TEMPO TNT 4000 A potrai trasmettere tutti questi contenuti direttamente dal tuo televisore. Acquistalo subito a soli 24 euro, si tratta di un ottimo affare.

