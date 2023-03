Digitale terrestre: il decoder più piccolo che ci sia è in promo

Oggi puoi aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre non solo risparmiando, ma anche con il dispositivo più piccolo che ci sia. Acquista su Amazon il Decoder DIGIQuest XO Stick a soli 27 euro, invece di 31,90 euro. La disponibilità è immediata, ma sono rimasti solo gli ultimi pezzi.

Questo ricevitore DVB-T2 – HEVC Main 10 è dotato di ogni comfort. Primo fra tutti il telecomando universale 2 in 1 che controlla sia il ricevitore che le funzioni più utilizzate del TV. Inoltre, nonostante sia di dimensioni ultra ridotte, tramite USB puoi attivare la sua funzione mediaplayer per riprodurre contenuti multimediali.

Digitale terrestre: perché DIGIQuest XO Stick è fantastico

Il Decoder DIGIQuest XO Stick è semplicemente fantastico. Primo, per il prezzo super conveniente. Secondo, per le sue funzionalità di ricezione canali e sintonizzazione automatica. Terzo, per le sue dimensioni ridotte che ti permettono di collegarlo direttamente dietro al televisore. È più piccolo di una mano, ma è più potente di tutti gli altri.

Mettilo nel carrello a soli 27 euro, anziché 31,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.