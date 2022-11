Digitale terrestre: il decoder Thomson è perfetto e costa poco

Grazie alle offerte Black Friday di Amazon trovi diversi prodotti utili e necessari a prezzi molto vantaggiosi. Se stai cercando un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre in arrivo, sul sito del colosso dello shopping online ne abbiamo trovato uno davvero interessante. Ecco il Decoder Thomson THT709 tuo a soli 29 euro, invece di 34,90 euro.

Non è tra i più economici in vetrina, ma stai certo che per qualità e semplicità di utilizzo è imbattibile. Per prima cosa ti permetterà di risparmiare energia elettrica perché passa automaticamente in standby dopo un ragionevole periodo di tempo di inutilizzo. Puoi impostare anche tu l’intervallo. Poi ha la porta USB frontale così potrai trasmettere facilmente contenuti da dispositivi esterni.

Digitale terrestre: con il Decoder Thomson sarai catapultato subito nel DVB-T2

Non ti serve nient’altro se non un cavo HDMI o SCART per collegare il tuo nuovo Decoder DVB-T2 Thomson al vecchio televisore. In un attimo riceverai tutti i canali TV del nuovo digitale terrestre con una qualità eccellente. Il suo sintonizzatore TV lavora molto bene anche quando il segnale è debole, garantendoti sempre il miglior risultato in base alle circostanze.

Decidi oggi stesso di adeguarti al nuovo standard trasmissivo. Scegli di continuare a vedere tutti i canali TV nei nuovi formati Mpeg-4, in alta definizione. Goditi finalmente tutte le novità recentemente introdotte dalla piattaforma e scegli di avere un intrattenimento di qualità a poco prezzo. Acquista questo decoder a soli 29 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

