Digitale terrestre: i decoder in vendita sono compatibili al DVB-T2?

Cosa succede se ti devi ancora adeguare al nuovo digitale terrestre? Semplice, in questo momento non riesci più a vedere i canali TV perché ormai vengono trasmessi solo con codifica Mpeg-4. Inoltre, è necessario acquistare un apparecchio di ultima generazione.

Molti che ancora non si sono adeguati alla nuova tecnologia si stanno chiedendo se i decoder e i televisori in vendita sono tutti compatibili al DVB-T2 – HEVC Main 10. Se all’apparenza sembra essere una domanda scontata, il fatto che esistano più tipologie di dispositivi dimostra che non lo è.

Infatti, attualmente ci sono anche decoder in grado di ricevere i canali in qualità HD, ma che in realtà non sono compatibili con lo standard trasmissivo DVB-T2. Perciò la risposta a quel dubbio può avere un senso. Comunque se devi aggiornare il tuo televisore ti consigliamo noi un ottimo decoder.

Su Amazon trovi in offerta il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 24,90, invece di 29,90 euro. Si tratta di un’ottima offerta perché grazie a questo apparato riceverai tutte le trasmissioni in DVB-T2 e tutti i canali in chiaro alla migliore qualità disponibile.

Digitale terrestre: decoder e televisori in commercio sono tutti compatibili al DVB-T2

Ogni dubbio è stato sciolto da una dichiarazione che trovi sul sito Nuova TV Digitale a opera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Infatti, proprio in merito ai dispositivi in commercio compatibili al nuovo digitale terrestre e quindi allo standard DVB-T2 ha spiegato:

Gli apparati acquistati recentemente sono compatibili con il nuovo standard in quanto, per legge, tutti i televisori messi in vendita dal 22 dicembre 2018 in poi devono essere idonei alla ricezione del DVB-T2 con codifica HEVC Main10.

In altre parole, tutti i decoder e i televisori in vendita sono certificati per la nuova tecnologia trasmissiva. Inoltre, se hai comprato uno di questi dopo il 22 dicembre 2018 di per certo è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2.

