Digitale terrestre: verifica se il 20 dicembre devi cambiare TV

Il digitale terrestre nella sua nuova formula tecnologica è alle porte. Ormai stiamo facendo il conto alla rovescia pensando al prossimo grande e definitivo switch off di gennaio 2023. Tuttavia, prima di questo c’è un altro passaggio importantissimo che renderà inutilizzabili tutti gli apparecchi incompatibili con il nuovo standard.

Infatti, tra soli dieci giorni i broadcaster spegneranno tutti i canali rimasti in SD sul digitale terrestre. In altre parole, dal 21 dicembre i canali disponibili saranno solo con codifica Mpeg-4 e in qualità HD. Se ancora non ti sei adeguato in vista di questo cambiamento epocale devi farlo al più presto.

Fortunatamente ci sono diversi decoder in offerta su Amazon che potrebbero fare al caso tuo. Uno dei modelli che si adatta a tutti i televisori, anche a quelli più vecchi, perché ha sia la porta HDMI che SCART, è il Decoder Fenner DVB-T2. Oggi lo acquisti a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro.

Se conosci qualcuno che non si è ancora adeguato al nuovo standard trasmissivo potresti pensare a un decoder come idea regalo. Qui trovi i 5 decoder digitale terrestre più economici da regalare. Approfitta subito della promozione Amazon Offerte di Natale.

Digitale terrestre: come vedere se il tuo televisore è da sostituire

Prima di procedere all’acquisto di un decoder di ultima generazione è meglio verificare effettivamente se il tuo attuale televisore o decoder è compatibile oppure no al nuovo digitale terrestre. La procedura è tanto semplice quanto veloce e ti richiederà solo pochi secondi del tuo tempo.

Puoi farlo anche in questo momento. Con il telecomando dell’apparecchio collegato all’antenna TV devi selezionare il canale 100 e il canale 200. Una volta raggiunto prima uno e poi l’altro, verifica se in uno dei due compare la scritta “Test HEVC Mai 10“. In caso affermativo il tuo dispositivo è di ultima generazione, quindi pronto per ricevere le trasmissioni in Mpeg-4 e con lo standard DVB-T2.

Di contro, qualora non dovessi leggere nulla, vuol dire che sei obbligato a cambiare televisore o decoder se vuoi continuare a vedere la televisione in chiaro. Le soluzioni sono due: acquistare un apparecchio di ultima generazione o sostituire il digitale terrestre installando un impianto satellitare con parabola e decoder TivùSat.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.