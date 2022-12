Decoder digitale terrestre: 5 modelli economici da regalare a Natale

Il Natale si avvicina e non sai quale potrebbe essere il regalo giusto? Affidati ai nostri consigli utili per le feste e non solo farai un figurone, ma risparmierai anche. Pensa a una cosa utile che potrebbe fare piacere a chi la riceve. Ad esempio, conosci qualcuno che non si è ancora aggiornato all’arrivo del DVB-T2? Allora dai un’occhiata a questi 5 decoder digitale terrestre economici e funzionali.

Primo fra tutti il Decoder DVB-T2 Fenner. Oggi lo metti nel carrello a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di una soluzione intelligente e universale per dare nuova vita a un televisore già spacciato. Ottimo se la persona alla quale vuoi regalarlo non è molto tecnologia o ha una TV particolarmente datata.

5 decoder digitale terrestre da regalare

Continuiamo con un altro prodotto di punta. Questo è adatto se lo vuoi regalare a chi ha un arredamento particolare e non apprezzerebbe un box posizionato vicino al televisore e in vista. Acquista il Leelbox Decoder Digitale Terrestre Mini Sitck a soli 21,99 euro, invece di 38,99 euro. Installandolo dietro la TV diventa completamente invisibile.

Queste sono due ottime soluzioni economiche da regalare a chi deve ancora aggiornarsi al DVB-T2. Se però non ti convincono dai un’occhiata al Decoder B Ubisheng tuo a soli 20 euro, invece di 30,99 euro. Acquistandone 2 potrai risparmiare il 10%. Un’ottima alternativa con sintonizzazione automatica e telecomando universale.

Concludiamo con gli ultimi due decoder digitale terrestre molto conosciuti, ma leggermente più costosi dei precedenti. Il loro pregio è che hanno un sintonizzatore potente particolarmente indicato laddove il segnale è debole o difficoltoso.

Uno è il Decoder Edision Picco T265+ a soli 29,90 euro. L’altro, invece, è il Nokia Terrestrial Receiver 6000 ora in offerta a soli 23 euro, invece di 39,90 euro. Si tratta di due prodotti di altissima qualità che fanno la differenza in quanto a ricezione canali e materiali di costruzione premium.

