Digitale terrestre: il Governo vuole lo switch off al DVB-T2

In questi giorni si è tornato a parlare di digitale terrestre. I riflettori sono nuovamente puntati sul prossimo switch off al DVB-T2. Il Governo Meloni ha fatto capire di essere intenzionato al passaggio verso il nuovo standard trasmissivo accelerando questo avvicendamento. Nel recente comunicato stampa di Nuova TV Digitale si legge:

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha stanziato 2,5 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti di trasmissione al nuovo standard trasmissivo, DVB-T2, ai fini di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi ai cittadini dei territori che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale.

A essere interessati a questi 2,5 milioni di euro sono diversi Comuni italiani che oggi si trovano con strutture inadeguate alla trasmissione delle programmazioni radiotelevisive con la nuova tecnologia. Nell’elenco sono compresi tutti quelli facenti parte delle seguenti Province:

Potenza, Vibo Valentia, Aquila, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia, Belluno e alcuni comuni della provincia di Bolzano.

A questi si aggiungono anche tutte le aree nelle quali gli interventi infrastrutturali, pur essendo necessari alla ricezione del segnale digitale terrestre, non sono economicamente sostenibili. Tutti avranno tempo fino al 3 marzo 2023 per presentare domanda di ammissione al contributo.

Digitale terrestre: al centro del dibattito DVB-T2 e banda Sub 700MHz

In data 7 febbraio 2023 si è tenuto il Tavolo Permanente delle Comunicazioni Elettroniche per il Settore Televisivo. Durante l’incontro si è parlato molto di digitale terrestre con un focus importante su DVB-T2 e banda Sub 700MHz. Durante l’evento, il Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha spiegato:

A seguito dello spegnimento della codifica Mpeg2, avvenuta lo scorso 21 dicembre, ora dobbiamo guardare avanti, alle prossime sfide, al passaggio allo standard di trasmissione DVB-T2 e per conseguire tale obiettivo è necessario attuare un’azione graduale, che tenga conto del livello di diffusione degli apparati televisivi di nuova generazione, un dato che stiamo monitorando e i cui risultati si potranno avere a marzo.

Sostanzialmente, a differenza di quanto detto lo scorso anno, il passaggio al DVB-T2 non avverrà nell’immediato. Addirittura si parla di una valutazione dei risultati a marzo 2023. Nel frattempo è auspicabile che tutti si adeguino al nuovo standard trasmissivo digitale terrestre.

