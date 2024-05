Digitale Terrestre: nuovo canale in HD, come aggiornare la TV

Sembrava quasi conclusa la procedura di passaggio alla nuova tecnologia Digitale Terrestre. Invece, quasi ogni settimana, se non ogni giorno, scopriamo novità interessanti. Da poco è passato alla qualità HD un altro canale di questa piattaforma. Una notizia che fa comprendere come siamo vicini alla meta stabilità in Italia per la piattaforma di trasmissione gratuita dei canali nazionali e regionali.

Ovviamente, queste notizie sono importanti nella misura in cui è necessario aggiornare la propria lista canali. Per oggi a essere beneficiari di questa novità sono gli utenti che abitano in una delle più belle isole italiane per mare, paesaggi e cibo. Stiamo parlando della Sardegna, meta turistica per milioni di viaggiatori italiani e stranieri.

Il protagonista del cambiamento sulla piattaforma Digitale Terrestre è il canale Uno4 appartenente al Mux Locale 1 in Sardegna. Si tratta di una emittente di Sassari che, se vivi in questa regione, trovi alla posizione 14 della numerazione automatica. Ricco di tematiche legate a politica, attualità, cronaca, economia, cultura, spettacolo e sport è una fonte di notizie per i cittadini.

Digitale Terrestre: altro canale in alta definizione, come trovarlo

In Sardegna il canale Uno4 del Mux Locale 1 è passato in alta definizione con risoluzione massima 1920 x 1080 pixel. Visibile in tutta la regione sarda al canale 14 del Digitale Terrestre ora è in qualità HD. Se ancora non lo vedi probabilmente è perché il tuo televisore o decoder non si sono ancora aggiornati con la sintonizzazione automatica dei canali.

Puoi quindi attendere che il tuo dispositivo provveda a breve a un aggiornamento automatico della lista dei canali oppure puoi decidere di avviare tu la procedura. Questa è semplice e veloce e puoi attivarla direttamente dal tuo telecomando.

Per avviare la risintonizzazione dei canali del Digitale Terrestre devi eseguire alcuni semplici passaggi. Primo, seleziona il tasto menù dal tuo telecomando. Secondo, seleziona la sezione “Canali” ed entra in “Ricerca Canali”. Terzo, conferma la ricerca automatica dei canali. Quarto, il tuo apparecchio potrebbe chiederti un PIN per avviarla che solitamente dovrebbe essere “1111”, “0000” o “1234”. Quinto, conferma la riorganizzazione dei canali secondo la lista LCN Nazionale.