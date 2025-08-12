Digitale Terrestre: ora disponibile un nuovo canale in HbbTV

Sulla piattaforma digitale terrestre le sorprese non finiscono proprio mai. In queste ore si è acceso un nuovo canale con tecnologia ibrida HbbTV, che unisce il classico segnale dell’antenna a contenuti disponibili in streaming. Questo vuol dire che per poterlo sintonizzare serve solo un televisore o decoder, ma per vederne i contenuti è necessario che siano connessi a internet.
Nello specifico si tratta di un grande ritorno. Stiamo parlando di Radio MC2, oggetto di un aggiornamento nei giorni scorsi per il cambio di proprietà a Heddy Media. Questa novità l’ha portata ad affacciarsi alla piattaforma digitale terrestre in HbbTV. Questo nuovo canale è sintonizzabile alla LCN 235 del telecomando, all’interno del MUX PERSIDERA 3.
Per riceverlo è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del proprio apparecchio. In questo modo verrà sintonizzato alla Logical Channel Number stabilita. Poi è importante che il dispositivo sia connesso a internet e compatibile alla tecnologia HbbTV.
Digitale Terrestre: arriva Radio MC2 in HbbTV
Radio MC2 è ora disponibile in HbbTV sulla piattaforma digitale terrestre. Con un apparecchio compatibile è possibile accedere a tantissimi contenuti differenti, tra cui diverse radio. Si tratta di ben 20 radio disponibili per l’utente a titolo del tutto gratuito e fruibili solo con una connessione dati:
- MC2
- New Age
- Nu Disco Channel
- Revisited Channel
- Smooth Jazz Channel
- Buddha-bar Collection
- Cafe del Mar Collection
- Gipsy Lounge Channel
- R&B Channel
- Tango Lounge Channel
- Unforgettable Channel
- Made in Italy Channel
- Disco Inferno Channel
- Tiffany Channel
- Planet Rock Channel
- Montenapoleone Channel
- MC2 Music
- Radio Ga-Ga 80’s Channel
- Stereo 90 Channel
- MC2 TXT
Non mancano anche i canali TV raggiungibili selezionando il riquadro “Entra nel portale Heddy Media“: Casa Sanremo, Pride Village, Heddy Television, Radio Sanremo DA; Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Studio 107 Milano, Hashtag Radio, Radio Montestella, Radio Company, Radio Free Music Web, Radio Studiopiù; Film; Musica; News.
Scegliendo il riquadro “Altri canali TV” troviamo i canali del digitale terrestre in HbbTV: Hashtag TV, Radio Studio TV, Campania TV, Radio N Pompei, TV Spacca Napoli, Yara TV, Tele Futura, Heddy Television.