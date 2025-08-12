Digitale Terrestre: ora disponibile un nuovo canale in HbbTV

Sulla piattaforma digitale terrestre le sorprese non finiscono proprio mai. In queste ore si è acceso un nuovo canale con tecnologia ibrida HbbTV, che unisce il classico segnale dell’antenna a contenuti disponibili in streaming. Questo vuol dire che per poterlo sintonizzare serve solo un televisore o decoder, ma per vederne i contenuti è necessario che siano connessi a internet.

Nello specifico si tratta di un grande ritorno. Stiamo parlando di Radio MC2, oggetto di un aggiornamento nei giorni scorsi per il cambio di proprietà a Heddy Media. Questa novità l’ha portata ad affacciarsi alla piattaforma digitale terrestre in HbbTV. Questo nuovo canale è sintonizzabile alla LCN 235 del telecomando, all’interno del MUX PERSIDERA 3.

Per riceverlo è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del proprio apparecchio. In questo modo verrà sintonizzato alla Logical Channel Number stabilita. Poi è importante che il dispositivo sia connesso a internet e compatibile alla tecnologia HbbTV.

Digitale Terrestre: arriva Radio MC2 in HbbTV

Radio MC2 è ora disponibile in HbbTV sulla piattaforma digitale terrestre. Con un apparecchio compatibile è possibile accedere a tantissimi contenuti differenti, tra cui diverse radio. Si tratta di ben 20 radio disponibili per l’utente a titolo del tutto gratuito e fruibili solo con una connessione dati:

MC2 New Age Nu Disco Channel Revisited Channel Smooth Jazz Channel Buddha-bar Collection Cafe del Mar Collection Gipsy Lounge Channel R&B Channel Tango Lounge Channel Unforgettable Channel Made in Italy Channel Disco Inferno Channel Tiffany Channel Planet Rock Channel Montenapoleone Channel MC2 Music Radio Ga-Ga 80’s Channel Stereo 90 Channel MC2 TXT

Non mancano anche i canali TV raggiungibili selezionando il riquadro “Entra nel portale Heddy Media“: Casa Sanremo, Pride Village, Heddy Television, Radio Sanremo DA; Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Studio 107 Milano, Hashtag Radio, Radio Montestella, Radio Company, Radio Free Music Web, Radio Studiopiù; Film; Musica; News.

Scegliendo il riquadro “Altri canali TV” troviamo i canali del digitale terrestre in HbbTV: Hashtag TV, Radio Studio TV, Campania TV, Radio N Pompei, TV Spacca Napoli, Yara TV, Tele Futura, Heddy Television.