 Digitale Terrestre: ora disponibile un nuovo canale in HbbTV
Un nuovo canale con tecnologia HbbTV è ora disponibile sul digitale terrestre a livello nazionale: come sintonizzarlo e di cosa tratta.
Un nuovo canale con tecnologia HbbTV è ora disponibile sul digitale terrestre a livello nazionale: come sintonizzarlo e di cosa tratta.
Sulla piattaforma digitale terrestre le sorprese non finiscono proprio mai. In queste ore si è acceso un nuovo canale con tecnologia ibrida HbbTV, che unisce il classico segnale dell’antenna a contenuti disponibili in streaming. Questo vuol dire che per poterlo sintonizzare serve solo un televisore o decoder, ma per vederne i contenuti è necessario che siano connessi a internet.

Nello specifico si tratta di un grande ritorno. Stiamo parlando di Radio MC2, oggetto di un aggiornamento nei giorni scorsi per il cambio di proprietà a Heddy Media. Questa novità l’ha portata ad affacciarsi alla piattaforma digitale terrestre in HbbTV. Questo nuovo canale è sintonizzabile alla LCN 235 del telecomando, all’interno del MUX PERSIDERA 3.

Per riceverlo è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del proprio apparecchio. In questo modo verrà sintonizzato alla Logical Channel Number stabilita. Poi è importante che il dispositivo sia connesso a internet e compatibile alla tecnologia HbbTV.

Digitale Terrestre: arriva Radio MC2 in HbbTV

Radio MC2 è ora disponibile in HbbTV sulla piattaforma digitale terrestre. Con un apparecchio compatibile è possibile accedere a tantissimi contenuti differenti, tra cui diverse radio. Si tratta di ben 20 radio disponibili per l’utente a titolo del tutto gratuito e fruibili solo con una connessione dati:

  1. MC2
  2. New Age
  3. Nu Disco Channel
  4. Revisited Channel
  5. Smooth Jazz Channel
  6. Buddha-bar Collection
  7. Cafe del Mar Collection
  8. Gipsy Lounge Channel
  9. R&B Channel
  10. Tango Lounge Channel
  11. Unforgettable Channel
  12. Made in Italy Channel
  13. Disco Inferno Channel
  14. Tiffany Channel
  15. Planet Rock Channel
  16. Montenapoleone Channel
  17. MC2 Music
  18. Radio Ga-Ga 80’s Channel
  19. Stereo 90 Channel
  20. MC2 TXT

Non mancano anche i canali TV raggiungibili selezionando il riquadro “Entra nel portale Heddy Media“: Casa Sanremo, Pride Village, Heddy Television, Radio Sanremo DA; Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Studio 107 Milano, Hashtag Radio, Radio Montestella, Radio Company, Radio Free Music Web, Radio Studiopiù; Film; Musica; News.

Scegliendo il riquadro “Altri canali TV” troviamo i canali del digitale terrestre in HbbTV: Hashtag TV, Radio Studio TV, Campania TV, Radio N Pompei, TV Spacca Napoli, Yara TV, Tele Futura, Heddy Television.

Fonte: Alessandria Digitale

Pubblicato il 12 ago 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 ago 2025
