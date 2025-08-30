 Digitale Terrestre: per alcuni canali è la fine, ma per altri è l'inizio
Sulla piattaforma digitale terrestre per alcuni canali è arrivata la fine, ma per altri è solo l'inizio: scopri tutte le novità DTT.
Il digitale terrestre è in continua trasformazione. Infatti, per alcuni canali è arrivata la fine. Infatti ci sono alcune emittenti che hanno dovuto abbandonare la piattaforma. Invece, per altre emittenti è solo l’inizio di una grande avventura. C’è anche chi presto debutterà a settembre con tanto intrattenimento.

Digitale terrestre: quante novità in pochi giorni

In soli pochi giorni il digitale terrestre ci ha sfornato tantissime novità Scoprile tutte all’interno della nuova numerazione LCN nazionale, la cartina tornasole di aggiornamenti e modifiche della piattaforma. Ricordati di attivare la ricerca automatica dei canali per adeguare il tuo apparecchio alle novità più recenti.

  • 1 Rai 1 HD
  • 2 Rai 2 HD
  • 3 Rai 3 TGR Regione
  • 4 Rete4 HD
  • 5 Canale5 HD
  • 6 Italia1 HD
  • 7 LA7 HD
  • 8 TV8 HD
  • 9 NOVE
  • 10 Emittente locale
  • 11 Emittente locale
  • 12 Emittente locale
  • 13 Emittente locale
  • 14 Emittente locale
  • 15 Emittente locale
  • 16 Emittente locale
  • 17 Emittente locale
  • 18 Emittente locale
  • 19 Emittente locale
  • 20 20Mediaset HD
  • 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
  • 22 Iris HD
  • 23 Rai 5
  • 24 Rai Movie HD
  • 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
  • 26 Cielo
  • 27 27Twentyseven HD
  • 28 TV2000
  • 29 LA7d
  • 30 La5 HD
  • 31 Real Time
  • 32 QVC HD
  • 33 Food Network
  • 34 Cine34 HD
  • 35 Focus HD
  • 36 RTL 102.5
  • 37 Warner TV
  • 38 GIALLO
  • 39 TOPcrime HD
  • 40 Boing HD
  • 41 K2
  • 42 Rai Gulp
  • 43 Rai YoYo
  • 44 frisbee
  • 45 Boing Plus
  • 46 Cartoonito HD
  • 47 Super!
  • 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
  • 49 Mediaset Italia2 HD
  • 50 Sky TG24
  • 51 TGCOM24 HD
  • 52 DMAX
  • 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
  • 54 Rai Storia HD
  • 55 Mediaset Extra HD
  • 56 HGTV – Home&Garden
  • 57 Rai Scuola HD
  • 58 Rai Sport HD
  • 59 Motor Trend
  • 60 SPORTITALIA HD
  • 61 iL61
  • 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  • 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
  • 64 SUPERTENNIS
  • 65 ALMA TV
  • 66 RADIO 105
  • 67 R101 TV
  • 68 BOM CHANNEL
  • 69 Deejay TV HD
  • 70 RadioItaliaTV
  • 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
  • 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
  • 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
  • 100 Rai 4K Test
  • 101 Rai 4K
  • 103 Rai 3 HD
  • 104 Rete4 HD
  • 105 Canale5 HD
  • 106 Italia1 HD
  • 107 LA7 HD
  • 108 TV8 HD
  • 109 NOVE
  • 120 20Mediaset HD
  • 121 ITALIA 121
  • 122 CANALE 122
  • 123 ITALIA CHANNEL
  • 124 ARTE ITALIA 124
  • 125 ARTE ITALIA 125
  • 126 ITALIA 126
  • 127 ITALIA 127
  • 128 GOLD TV ITALIA
  • 129 LA 4 ITALIA
  • 130 CHANNEL 24
  • 131 RETE ITALIA
  • 132 LINEAGEM
  • 133 ArteIN
  • 134 ITALIA 134
  • 135 ITALIA 135
  • 136 ITALIA 136
  • 137 LUXURY CHANNEL 137
  • 138 TELECAMPIONE
  • 139 DELUXE 139
  • 140 STARMARKET
  • 141 Italia 141 (Italia 53)
  • 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
  • 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
  • 144 CANALE 144 (STARMARKET)
  • 145 PADRE PIO TV
  • 146 Rai Scuola HD
  • 147 FIRE TV
  • 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
  • 149 PRIMASET
  • 150 Italia 150 (Italia 53)
  • 151 EQUtv
  • 152 Tesory Channel
  • 153 TV 153 (STARMARKET)
  • 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
  • 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
  • 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
  • 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
  • 158 RADIO KISS KISS TV
  • 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
  • 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
  • 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
  • 162 CANALE 162
  • 163 CANALE 163 (ODEON 24)
  • 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
  • 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
  • 166 ORLERTV
  • 167 VH1
  • 168 CANALE168
  • 169 CANALE169
  • 170 PRIMA FREE
  • 200 Test HEVC main10
  • 201 RaiPlay
  • 202 Rai Radio 2 Visual HD
  • 203 RaiPlay Sound
  • 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
  • 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
  • 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
  • 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
  • 208 PROMO LIFE (TV 153)
  • 209 PROMO SHOPPING (TV 153)
  • 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
  • 221 IT CHANNEL
  • 222 RADIO ROMA NETWORK
  • 225 Teleshopping (FIRE TV)
  • 226 WELCOME IN
  • 227 CANALE 227
  • 228 Tesory Channel
  • 229 LA7d
  • 230 CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137)
  • 231 Terre Euganee Channel
  • 232 CANALE 232 (STARMARKET)
  • 233 RTL 102.5 CALIENTE
  • 234 CUSANO NEWS 7
  • 235 CANALE 235
  • 237 CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137)
  • 238 PROMO KIDS (TV 153)
  • 240 GENIUS 240
  • 241 FRANCE 24
  • 242 SICILIA 242
  • 243 CANALE 243 (TV 153)
  • 244 BABEL
  • 245 PAROLE DI VITA
  • 246 Radio 24
  • 248 TCI
  • 250 PROMO SPORT (TV 153)
  • 251 MOMENTO TV
  • 253 Radio Radio TV
  • 254 ADNPLAY
  • 255 Maria Vision
  • 256 Onair Italia
  • 257 GAMBERO ROSSO
  • 258 RADIOFRECCIA
  • 259 BIKE
  • 260 URANIA
  • 261 PREMIO 261
  • 262 Byoblu
  • 263 CANALE 263 (TV 153)
  • 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
  • 265 RDS Social TV
  • 266 RADIO ZETA
  • 267 ARTEORA TV
  • 268 CANALE 268
  • 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
  • 401 Satisfaction TV
  • 402 My Plus Tv
  • 403 Nexum Channel
  • 410 MADE IN BUSINESS
  • 412 IMPRESE
  • 441 ITALIAN FISHING TV
  • 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER)
  • 500 tivù la guida
  • 501 Rai 1 HD (provvisorio)
  • 502 Rai 2 HD (provvisorio)
  • 503 Rai 3 HD (provvisorio)
  • 504 Rete4 HD
  • 505 Canale5 HD
  • 506 Italia1 HD
  • 507 LA7 HD
  • 508 TV8 HD
  • 509 NOVE
  • 510 AutoMoto
  • 520 20Mediaset HD
  • 521 Rai 4 HD
  • 522 Iris HD
  • 523 Rai 5 HD
  • 524 Rai Movie HD
  • 525 Rai Premium HD
  • 527 27Twentyseven HD
  • 528 TV2000
  • 529 LA7d
  • 530 La5 HD
  • 531 RADIO ZETA
  • 532 RADIOFRECCIA
  • 533 RTL 102.5 CALIENTE
  • 534 Cine34 HD
  • 535 Focus HD
  • 536 RTL 102.5
  • 537 Warner TV
  • 539 TOPcrime HD
  • 540 Boing HD
  • 542 Rai Gulp HD
  • 543 Rai YoYo HD
  • 545 Boing Plus
  • 546 Cartoonito HD
  • 548 Rai News 24
  • 549 Mediaset Italia2 HD
  • 550 RTV San Marino
  • 551 TGCOM24 HD
  • 554 Rai Storia HD
  • 556 Mediaset Extra HD
  • 558 Rai Sport HD
  • 560 SPORTITALIA HD
  • 561 iL61
  • 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
  • 565 ALMA TV
  • 566 RADIO 105
  • 567 R101 TV
  • 569 Deejay TV HD
  • 570 RadioItaliaTV
  • 701 Rai Radio 1
  • 702 Rai Radio 2
  • 703 Rai Radio 3
  • 704 Rai GR Parlamento
  • 705 Rai Isoradio
  • 706 Rai Radio 3 Classica
  • 707 Rai Radio Kids
  • 708 Rai Radio Live Napoli
  • 709 Rai Radio Techete’
  • 710 Rai Radio Tutta Italiana
  • 711 Rai Radio 1 Sport
  • 712 No Name Radio powered by Rai
  • 713 Radio Capital
  • 714 Radio Deejay
  • 715 Radio m2o
  • 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
  • 728 inBlu2000
  • 733 RADIO VATICANA ITALIA
  • 736 RTL 102.5
  • 737 RADIO ZETA
  • 738 RADIOFRECCIA
  • 739 RTL 102.5 TRAFFIC
  • 740 RTL 102.5 BEST
  • 741 RTL 102.5 NAPULE’
  • 742 RTL 102.5 DISCO
  • 743 RTL 102.5 CALIENTE
  • 744 RTL 102.5 BRO&SIS
  • 770 R Italia SMI
  • 771 Radio R101
  • 772 Radio Monte Carlo
  • 785 RADIO 105
  • 786 VIRGIN RADIO
  • 789 Radio Maria
  • 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  • 802 Rai 3 TGR Piemonte
  • 803 Rai 3 TGR Liguria
  • 804 Rai 3 TGR Lombardia
  • 805 Rai 3 TGR Veneto
  • 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
  • 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
  • 808 Rai 3 TGR Südtirol
  • 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  • 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
  • 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
  • 812 Rai 3 TGR Toscana
  • 813 Rai 3 TGR Marche
  • 814 Rai 3 TGR Umbria
  • 815 Rai 3 TGR Lazio
  • 816 Rai 3 TGR Abruzzo
  • 817 Rai 3 TGR Molise
  • 818 Rai 3 TGR Campania
  • 819 Rai 3 TGR Puglia
  • 820 Rai 3 TGR Basilicata
  • 821 Rai 3 TGR Calabria
  • 822 Rai 3 TGR Sardegna
  • 823 Rai 3 TGR Sicilia
  • 825 Radio Margherita Piu’
  • 828 CLASS CNBC
  • 829 LA7 Test
  • 831 RTV San Marino
  • 833 SUPERSIX
  • 883 CLASS TV MODA
  • 888 Caccia e Pesca
  • 907 LA7 TEST
  • 908 TV8 News On Demand
  • 929 LA7 Servizi on demand
  • 990 9Novanta
  • 997 LA7 on demand (LA7 HD)
  • 998 LA7 TEST
  • 999 LA7d TEST (LA7d HD)

Pubblicato il 30 ago 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 ago 2025
