Digitale Terrestre: per alcuni canali è la fine, ma per altri è l'inizio

Il digitale terrestre è in continua trasformazione. Infatti, per alcuni canali è arrivata la fine. Infatti ci sono alcune emittenti che hanno dovuto abbandonare la piattaforma. Invece, per altre emittenti è solo l’inizio di una grande avventura. C’è anche chi presto debutterà a settembre con tanto intrattenimento.
Digitale terrestre: quante novità in pochi giorni
In soli pochi giorni il digitale terrestre ci ha sfornato tantissime novità Scoprile tutte all’interno della nuova numerazione LCN nazionale, la cartina tornasole di aggiornamenti e modifiche della piattaforma. Ricordati di attivare la ricerca automatica dei canali per adeguare il tuo apparecchio alle novità più recenti.
- 1 Rai 1 HD
- 2 Rai 2 HD
- 3 Rai 3 TGR Regione
- 4 Rete4 HD
- 5 Canale5 HD
- 6 Italia1 HD
- 7 LA7 HD
- 8 TV8 HD
- 9 NOVE
- 10 Emittente locale
- 11 Emittente locale
- 12 Emittente locale
- 13 Emittente locale
- 14 Emittente locale
- 15 Emittente locale
- 16 Emittente locale
- 17 Emittente locale
- 18 Emittente locale
- 19 Emittente locale
- 20 20Mediaset HD
- 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- 22 Iris HD
- 23 Rai 5
- 24 Rai Movie HD
- 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- 26 Cielo
- 27 27Twentyseven HD
- 28 TV2000
- 29 LA7d
- 30 La5 HD
- 31 Real Time
- 32 QVC HD
- 33 Food Network
- 34 Cine34 HD
- 35 Focus HD
- 36 RTL 102.5
- 37 Warner TV
- 38 GIALLO
- 39 TOPcrime HD
- 40 Boing HD
- 41 K2
- 42 Rai Gulp
- 43 Rai YoYo
- 44 frisbee
- 45 Boing Plus
- 46 Cartoonito HD
- 47 Super!
- 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- 49 Mediaset Italia2 HD
- 50 Sky TG24
- 51 TGCOM24 HD
- 52 DMAX
- 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
- 54 Rai Storia HD
- 55 Mediaset Extra HD
- 56 HGTV – Home&Garden
- 57 Rai Scuola HD
- 58 Rai Sport HD
- 59 Motor Trend
- 60 SPORTITALIA HD
- 61 iL61
- 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
- 64 SUPERTENNIS
- 65 ALMA TV
- 66 RADIO 105
- 67 R101 TV
- 68 BOM CHANNEL
- 69 Deejay TV HD
- 70 RadioItaliaTV
- 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
- 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- 100 Rai 4K Test
- 101 Rai 4K
- 103 Rai 3 HD
- 104 Rete4 HD
- 105 Canale5 HD
- 106 Italia1 HD
- 107 LA7 HD
- 108 TV8 HD
- 109 NOVE
- 120 20Mediaset HD
- 121 ITALIA 121
- 122 CANALE 122
- 123 ITALIA CHANNEL
- 124 ARTE ITALIA 124
- 125 ARTE ITALIA 125
- 126 ITALIA 126
- 127 ITALIA 127
- 128 GOLD TV ITALIA
- 129 LA 4 ITALIA
- 130 CHANNEL 24
- 131 RETE ITALIA
- 132 LINEAGEM
- 133 ArteIN
- 134 ITALIA 134
- 135 ITALIA 135
- 136 ITALIA 136
- 137 LUXURY CHANNEL 137
- 138 TELECAMPIONE
- 139 DELUXE 139
- 140 STARMARKET
- 141 Italia 141 (Italia 53)
- 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
- 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
- 144 CANALE 144 (STARMARKET)
- 145 PADRE PIO TV
- 146 Rai Scuola HD
- 147 FIRE TV
- 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
- 149 PRIMASET
- 150 Italia 150 (Italia 53)
- 151 EQUtv
- 152 Tesory Channel
- 153 TV 153 (STARMARKET)
- 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
- 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
- 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
- 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
- 158 RADIO KISS KISS TV
- 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
- 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
- 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
- 162 CANALE 162
- 163 CANALE 163 (ODEON 24)
- 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
- 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
- 166 ORLERTV
- 167 VH1
- 168 CANALE168
- 169 CANALE169
- 170 PRIMA FREE
- 200 Test HEVC main10
- 201 RaiPlay
- 202 Rai Radio 2 Visual HD
- 203 RaiPlay Sound
- 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
- 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
- 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
- 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
- 208 PROMO LIFE (TV 153)
- 209 PROMO SHOPPING (TV 153)
- 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
- 221 IT CHANNEL
- 222 RADIO ROMA NETWORK
- 225 Teleshopping (FIRE TV)
- 226 WELCOME IN
- 227 CANALE 227
- 228 Tesory Channel
- 229 LA7d
- 230 CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137)
- 231 Terre Euganee Channel
- 232 CANALE 232 (STARMARKET)
- 233 RTL 102.5 CALIENTE
- 234 CUSANO NEWS 7
- 235 CANALE 235
- 237 CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137)
- 238 PROMO KIDS (TV 153)
- 240 GENIUS 240
- 241 FRANCE 24
- 242 SICILIA 242
- 243 CANALE 243 (TV 153)
- 244 BABEL
- 245 PAROLE DI VITA
- 246 Radio 24
- 248 TCI
- 250 PROMO SPORT (TV 153)
- 251 MOMENTO TV
- 253 Radio Radio TV
- 254 ADNPLAY
- 255 Maria Vision
- 256 Onair Italia
- 257 GAMBERO ROSSO
- 258 RADIOFRECCIA
- 259 BIKE
- 260 URANIA
- 261 PREMIO 261
- 262 Byoblu
- 263 CANALE 263 (TV 153)
- 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
- 265 RDS Social TV
- 266 RADIO ZETA
- 267 ARTEORA TV
- 268 CANALE 268
- 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
- 401 Satisfaction TV
- 402 My Plus Tv
- 403 Nexum Channel
- 410 MADE IN BUSINESS
- 412 IMPRESE
- 441 ITALIAN FISHING TV
- 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER)
- 500 tivù la guida
- 501 Rai 1 HD (provvisorio)
- 502 Rai 2 HD (provvisorio)
- 503 Rai 3 HD (provvisorio)
- 504 Rete4 HD
- 505 Canale5 HD
- 506 Italia1 HD
- 507 LA7 HD
- 508 TV8 HD
- 509 NOVE
- 510 AutoMoto
- 520 20Mediaset HD
- 521 Rai 4 HD
- 522 Iris HD
- 523 Rai 5 HD
- 524 Rai Movie HD
- 525 Rai Premium HD
- 527 27Twentyseven HD
- 528 TV2000
- 529 LA7d
- 530 La5 HD
- 531 RADIO ZETA
- 532 RADIOFRECCIA
- 533 RTL 102.5 CALIENTE
- 534 Cine34 HD
- 535 Focus HD
- 536 RTL 102.5
- 537 Warner TV
- 539 TOPcrime HD
- 540 Boing HD
- 542 Rai Gulp HD
- 543 Rai YoYo HD
- 545 Boing Plus
- 546 Cartoonito HD
- 548 Rai News 24
- 549 Mediaset Italia2 HD
- 550 RTV San Marino
- 551 TGCOM24 HD
- 554 Rai Storia HD
- 556 Mediaset Extra HD
- 558 Rai Sport HD
- 560 SPORTITALIA HD
- 561 iL61
- 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 565 ALMA TV
- 566 RADIO 105
- 567 R101 TV
- 569 Deejay TV HD
- 570 RadioItaliaTV
- 701 Rai Radio 1
- 702 Rai Radio 2
- 703 Rai Radio 3
- 704 Rai GR Parlamento
- 705 Rai Isoradio
- 706 Rai Radio 3 Classica
- 707 Rai Radio Kids
- 708 Rai Radio Live Napoli
- 709 Rai Radio Techete’
- 710 Rai Radio Tutta Italiana
- 711 Rai Radio 1 Sport
- 712 No Name Radio powered by Rai
- 713 Radio Capital
- 714 Radio Deejay
- 715 Radio m2o
- 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
- 728 inBlu2000
- 733 RADIO VATICANA ITALIA
- 736 RTL 102.5
- 737 RADIO ZETA
- 738 RADIOFRECCIA
- 739 RTL 102.5 TRAFFIC
- 740 RTL 102.5 BEST
- 741 RTL 102.5 NAPULE’
- 742 RTL 102.5 DISCO
- 743 RTL 102.5 CALIENTE
- 744 RTL 102.5 BRO&SIS
- 770 R Italia SMI
- 771 Radio R101
- 772 Radio Monte Carlo
- 785 RADIO 105
- 786 VIRGIN RADIO
- 789 Radio Maria
- 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 802 Rai 3 TGR Piemonte
- 803 Rai 3 TGR Liguria
- 804 Rai 3 TGR Lombardia
- 805 Rai 3 TGR Veneto
- 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- 808 Rai 3 TGR Südtirol
- 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
- 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- 812 Rai 3 TGR Toscana
- 813 Rai 3 TGR Marche
- 814 Rai 3 TGR Umbria
- 815 Rai 3 TGR Lazio
- 816 Rai 3 TGR Abruzzo
- 817 Rai 3 TGR Molise
- 818 Rai 3 TGR Campania
- 819 Rai 3 TGR Puglia
- 820 Rai 3 TGR Basilicata
- 821 Rai 3 TGR Calabria
- 822 Rai 3 TGR Sardegna
- 823 Rai 3 TGR Sicilia
- 825 Radio Margherita Piu’
- 828 CLASS CNBC
- 829 LA7 Test
- 831 RTV San Marino
- 833 SUPERSIX
- 883 CLASS TV MODA
- 888 Caccia e Pesca
- 907 LA7 TEST
- 908 TV8 News On Demand
- 929 LA7 Servizi on demand
- 990 9Novanta
- 997 LA7 on demand (LA7 HD)
- 998 LA7 TEST
- 999 LA7d TEST (LA7d HD)
Pubblicato il 30 ago 2025
