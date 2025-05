Sul digitale terrestre per alcuni utenti un canale passa all'HD

Sulla piattaforma digitale terrestre un altro canale radiotelevisivo è passato alle trasmissioni in alta definizione. Tuttavia, questo aggiornamento non è per tutti gli utenti in Italia, ma solo per alcuni. Perché queste differenze? Semplicemente perché si tratta di una modifica su scala regionale non nazionale.

Infatti, ad aver iniziato a trasmettere in HD è il canale RADIO JUKEBOX TV, sintonizzabile alla LCN 94 del tuo televisore. Questa emittente ha le sue frequenze all’interno del MUX LOCALE 4 Sicilia. Al momento la risoluzione video rilevata è di 960 x 1080 pixel, sempre nella modalità Mpeg-4 H.264.

Non è l’unico ad aver modificato la qualità e la codifica delle sue trasmissioni. Infatti, sempre all’interno del MUX LOCALE 4 Sicilia, 4 canili sono passati alla trasmissione in H-265/HEVC. Nello specifico stiamo parlando di EVENTI TV SICILIA, PLAY TV, GRANDE ITALIA e TV MOTORI presenti rispettivamente sulle relative LCN 91, LCN 93, LCN 117 e LCN 175.

Digitale Terrestre: si aggiorna il MUX LOCALE 4 Sicilia

Per ottenere tutti questi aggiornamenti sul proprio televisore è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre sul proprio televisore. In questo modo, a livello regionale, riceverai tutti i canali del MUX LOCALE 4 Sicilia in base alle ultime modifiche riportate qui sotto.