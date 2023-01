Digitale terrestre: prezzo SBRICIOLATO per il Decoder Nokia

Amazon continua a sorprenderci con offerte eccezionalmente convenienti lato digitale terrestre. Prosegue infatti l’ottima promozione del Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 21 euro, invece di 29,90 euro. Approfittane subito mettendolo nel carrello. Le scorte stanno andando a ruba e probabilmente siamo già arrivati agli ultimi pezzi. La disponibilità è immediata e con Prime la consegna è gratuita.

Scegli di aggiornare il tuo televisore al prossimo standard trasmissivo DVB-T2. Ricevi tutti i canali TV con la codifica Mpeg4, migliorando la qualità delle immagini e avendo così accesso alla nuova Numerazione LCN Nazionale. Questo decoder si installa facilmente tramite cavo HDMI. Una volta collegato dovrai solo avviare la prima ricerca automatica dei canali. In pochi minuti avrai accesso a tutta la programmazione in chiaro.

Digitale terrestre: il Decoder Nokia è uno spettacolo

Tra tutti i dispositivi sul mercato, il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 mantiene ancora i primi posti per qualità. Oggi anche per prezzo perché acquistarlo a 21 euro vuol dire fare un affare senza precedenti. Stiamo parlando quindi di un ottimo best buy. I materiali premium con cui è stato realizzato garantiscono la migliore ricezione ed evitano anche il surriscaldamento, aumentandone la longevità contro l’usura nel tempo.

Mettilo subito nel carrello a soli 21 euro, anziché 29,90 euro. Ricordati che per ottenere questo prezzo vantaggioso devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.