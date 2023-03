Digitale terrestre: 10€ di SCONTO sul Decoder Nokia

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta obbligando un po’ tutti ad aggiornare i vecchi televisori che non sono compatibili. Invece di rottamarli, se sono ancora in buone condizioni, puoi sempre dargli nuova vita con il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 oggi a soli 20 euro.

Questa offerta speciale la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online, dove è attivo uno sconto del 30%. La disponibilità è immediata, ma come al solito devi essere veloce perché sta andando a ruba. Infatti, si tratta di un dispositivo dalla qualità elevata e molto semplice da usare.

Digitale terrestre: con il Decoder Nokia ricevi tutti i canali a soli 20€

Approfitta dei 10 euro di sconto immediato sul Decoder Nokia per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Collegalo all’antenna e poi alla televisione tramite cavo HDMI per una risoluzione in HD a 1080p. Grazie alla praticissima porta USB diventa, all’occorrenza, un ottimo media player.

Acquista ora il Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 20 euro, invece di 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.