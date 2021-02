DILC, quel Mini PC che è mini solo nelle dimensioni

Mini perché piccolo, mini perché in sconto, mini perché è compatto. Per tutto il resto, invece, di “mini” c’è davvero poco in questo Mini Pc DILC Nuc Platinum che il gruppo mette oggi in offerta su Amazon con un taglio del 6% sul prezzo ( 898 848 euro). L’offerta è interessante e durerà soltanto poche ore: consente di accedere alla versione con SSD da 1TB allo stesso prezzo dell’SSD da 512GB. Il doppio della memoria, insomma, a parità di caratteristiche.

Mini PC DILC Nuc Platinum

Proprio le caratteristiche son ciò che distingue questo Mini PC rispetto a qualunque altro. Stiamo parlando infatti di un dispositivo con base Intel Core i7 di 10a generazione, con “frequenza da 1.1 a 4.7 ghz, settata dal sistema automaticamente per migliorare consumi o prestazioni in base agli scenari d’uso: soluzione ideale per la produttività e l’intrattenimento“. La scheda grafica è di tipo Intel UHD con supporto fino a 4K, DirectX 12 e OpenGL 4.5. La RAM in dotazione arriva a 16GB (DDR4) con frequenza 2400 mhz. Tre prese USB, due USB-C e una HDMI. Disponibile inoltre il lettore per SD Card.

Il sistema operativo distribuito su questa versione è Windows 10 Pro.

848 euro il prezzo finale grazie ai 50 euro di sconto disponibili in queste ore. Si sconsiglia chiaramente di cercare la versione da 512GB perché, pur avendo meno memoria, è disponibile oggi allo stesso prezzo. Dove lo spazio può essere un problema, questo DILC Nuc Platinum (112 x 117 x 51 mm) può essere una valida soluzione – priva di compromessi.