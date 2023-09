Dilemma VPN: quale scegliere a meno di 2 euro al mese?

Al giorno d’oggi, scegliere una VPN completa e facile da usare è diventato meno complicato che mai. Private Internet Access, ad esempio, offre un servizio eccezionale che garantisce velocità e sicurezza.

Inoltre, con la promo in corso, puoi usufruire di uno sconto dell’81%. Sottoscrivendo il piano biennale, che include due mesi aggiuntivi gratuiti, pagherai soltanto 1,99 euro al mese.

Scegli Private Internet Access: non te ne pentirai

Private Internet Access offre un servizio VPN completo e facile da usare. Nonostante sia conveniente, il servizio offre un valore eccezionale garantendo una connessione veloce e sicura a un prezzo basso.

In realtà, la VPN possiede una serie di qualità essenziali. Consente l’utilizzo da una quantità infinita di dispositivi e ha accesso a una vasta rete di server distribuiti in 60 nazioni diverse, garantendo la possibilità di spostare facilmente la propria posizione geografica.

Inoltre, offre un accesso sicuro alla VPN, senza tracciamento o registrazione di sorta, tutto grazie alla sua tecnologia di crittografia e al rigoroso rispetto di una politica di no-log.

Tutti questi pezzi messi insieme fanno di Private Internet Access la scelta perfetta per una VPN completa, veloce e sicura. E poi, c’è anche la promozione in corso che ti fa risparmiare un sacco di soldi.

Se sottoscrivi il piano biennale, paghi solo 1,99 euro al mese e hai anche 2 mesi gratis. In quando nuovo cliente, ha anche un bonus extra che ti dà un anno di abbonamento a pCloud con 500 GB di spazio cloud. Non male, eh?

Per poter accedere alla promozione, clicca sul link sottostante. L’attivazione dell’offerta è veloce e permette di utilizzare immediatamente la VPN per navigare in modo sicuro e protetto.

