Dimentica i rincari: con Octopus il prezzo resta fisso per un anno e per davvero

Hai mai avuto la sensazione che leggere una bolletta di luce o gas sia come decifrare un rebus? Tra sigle incomprensibili, fasce orarie e prezzi che cambiano di continuo, capire quanto spenderai davvero può sembrare un’impresa. Ecco perché Octopus Energiaha deciso di fare le cose in modo diverso: parlare chiaro, offrire trasparenza e mettere al centro la semplicità

Niente linguaggi tecnici, niente sorprese a fine mese. Solo un prezzo chiaro, fisso e onesto.

Prezzo bloccato per 12 mesi: la libertà di sapere quanto spendi

Con Octopus Energia scegli una tariffa con prezzo fisso per un anno intero: niente rincari, niente sorprese. Sia per la luce che per il gas, sai già da subito quanto spenderai. Così puoi goderti la tua quotidianità – il forno acceso per la pizza del sabato sera o il climatizzatore nei giorni più caldi – senza la paura della prossima bolletta. Attivare Octopus è semplicissimo: si fa tutto online, in pochi minuti. Ti basta avere i dati dell’intestatario e i codici POD o PDR. Il passaggio è automatico, senza interruzioni e senza costi di attivazione. Una volta attivo, gestisci tutto dalla tua area personale, dove puoi controllare i consumi, scaricare le bollette e pagare con un clic.

Dimentica i call center infiniti. Con Octopus parli con persone vere, italiane, pronte ad aiutarti davvero. Nessuna risposta automatica, solo soluzioni concrete. Octopus Energia è la dimostrazione che un fornitore può essere trasparente, affidabile e vicino ai clienti. Perché risparmiare è importante, ma farlo senza stress lo è ancora di più. Sai qual è il vero vantaggio dei costi fissi? La tranquillità mentale. Con Octopus Energia ogni mese paghi la stessa cifra, senza fluttuazioni o aumenti a sorpresa. Questo significa poter pianificare le tue spese in modo sereno, senza stress e senza paura di brutte notizie nella posta elettronica.