 Dimentica le pulizie del pavimento: il roborock QV 35A aspira e lava in una passata
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Dimentica le pulizie del pavimento: il roborock QV 35A aspira e lava in una passata

Oggi puoi acquistare il roborock QV 35A, che aspira e lava in una sola passata e possiede anche la stazione all-in-one inclusa, a un ottimo prezzo.
Dimentica le pulizie del pavimento: il roborock QV 35A aspira e lava in una passata
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Oggi puoi acquistare il roborock QV 35A, che aspira e lava in una sola passata e possiede anche la stazione all-in-one inclusa, a un ottimo prezzo.
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Il tempo è sempre poco e non riesci a fare le pulizie di casa come vorresti? Allora lasciati aiutare da un robot aspirapolvere che pulisce il pavimento al posto tuo e non costa nemmeno troppo. Se vai subito su Amazon puoi avere il roborock QV 35A a 299,99 euro, anziché 599,99 euro.

Sul prezzo di partenza segnalato da Amazon non c’è uno sconto del 50% che taglia il costo a metà e ti fa risparmiare un bel po’ di soldi. Si tratta del minimo storico finora registrato su questo e-commerce e dunque è una grande opportunità. In più puoi decidere di pagarlo a rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

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roborock QV 35A: pulizia precisa e stazione tutto in uno

Il roborock QV 35A è in grado di aspirare di tutto sul pavimento senza tralasciare nulla, grazie alla sua potenza da 8.000 Pa. Raccoglie i peli di animali domestici, i capelli, le briciole e i detriti. Sale tranquillamente sulla maggior parte dei tappeti e ha una spazzola principale in gomma anti groviglio per evitare una manutenzione continua ed essere sempre efficiente.

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È in grado di lavare il pavimento successivamente all’aspirazione con due pannetti a doppia rotazione da 200 giri/min, in grado di sollevarsi automaticamente fino a 10 mm, e un flusso dell’acqua a 30 livelli. Il sistema Reactive Tech rileva gli ostacoli lungo il percorso e continua a girare per la casa in modo preciso, grazie alla navigazione basata su PreciSense LiDAR. Esegue poi una scansione a 360° e crea mappe dettagliate. La stazione multifunzione all-in-one è in grado di lavare e asciugare in automatico i pannetti, di svuotare la polvere e riempire il serbatoio dell’acqua, oltre che a ricaricare il robot.

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Pubblicato il 31 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
31 lug 2026
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