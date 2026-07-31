Dimentica le pulizie del pavimento: il roborock QV 35A aspira e lava in una passata

Il tempo è sempre poco e non riesci a fare le pulizie di casa come vorresti? Allora lasciati aiutare da un robot aspirapolvere che pulisce il pavimento al posto tuo e non costa nemmeno troppo. Se vai subito su Amazon puoi avere il roborock QV 35A a 299,99 euro, anziché 599,99 euro.

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roborock QV 35A: pulizia precisa e stazione tutto in uno

Il roborock QV 35A è in grado di aspirare di tutto sul pavimento senza tralasciare nulla, grazie alla sua potenza da 8.000 Pa. Raccoglie i peli di animali domestici, i capelli, le briciole e i detriti. Sale tranquillamente sulla maggior parte dei tappeti e ha una spazzola principale in gomma anti groviglio per evitare una manutenzione continua ed essere sempre efficiente.

È in grado di lavare il pavimento successivamente all’aspirazione con due pannetti a doppia rotazione da 200 giri/min, in grado di sollevarsi automaticamente fino a 10 mm, e un flusso dell’acqua a 30 livelli. Il sistema Reactive Tech rileva gli ostacoli lungo il percorso e continua a girare per la casa in modo preciso, grazie alla navigazione basata su PreciSense LiDAR. Esegue poi una scansione a 360° e crea mappe dettagliate. La stazione multifunzione all-in-one è in grado di lavare e asciugare in automatico i pannetti, di svuotare la polvere e riempire il serbatoio dell’acqua, oltre che a ricaricare il robot.

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