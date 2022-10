Come vedere Dinamo Zagabria-Milan in streaming

Dinamo Zagabria-Milan si chiuderà con un verdetto quasi definitivo sul futuro in Champions League delle due squadre, entrambe a caccia di punti preziosi, nella speranza di rimanere agganciate alla seconda posizione del girone e superare il turno strappando il pass per accedere agli ottavi di finale. Il pallone inizierà a rotolare nello stadio della capitale croata alle ore 21:00 di martedì ottobre.

Dinamo Zagabria-Milan: guarda la partita in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su Sky oppure sulla piattaforma Infinity+.

La classifica del gruppo E vede in testa il Chelsea con 7 punti, seguito dal Salisburgo a 6 punti, mentre Milan e Dinamo Zagabria si trovano appaiate a 4 punti, con un leggero vantaggio per i rossoneri in virtù delle reti segnate e del risultato dell’andata (finita 3-1 a San Siro). Una situazione piuttosto equilibrata e ancora aperta a ogni possibile sviluppo. I croati troveranno sfideranno poi gli inglesi nella sesta e ultima giornata, mentre i rossoneri ospiteranno gli austriaci.

Diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Dinamo Zagabria: Livakovic, Ristovski, Sutalo, Peric, Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic, Petkovic, Orsic;

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Rebic, De Ketelaere, Leao, Giroud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.