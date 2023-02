Dinner Club, stagione 2: guardala subito in streaming

Uno chef stellato, sei attori famosi disposti a mettersi in gioco e altrettanti viaggi alla ricerca di nuovi sapori, con cene organizzate per condividere i piatti in ottima compagnia: è questa la ricetta vincente di Dinner Club, format già capace di ottenere un ottimo riscontro e che oggi accoglie i primi episodi della stagione 2: guardali subito in streaming su Prime Video. Tra i protagonisti troviamo questa volta, insieme a Carlo Cracco, gli attori Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini.

Guarda in streaming la stagione 2 di Dinner Club

Chi è pronto a intraprendere un viaggio nel cuore della tradizione culinaria italiana (anche a bordo di una sempre comoda Panda 4×4), può avviare fin da subito la riproduzione dei nuovi episodi ambientati nella Sila, in Sud Tirolo, in Romagna e nella Sicilia occidentale. Senza anticipare altro per non rovinare la sorpresa e il gusto della scoperta, lasciamo alla visione del trailer ufficiale pubblicato dalla piattaforma nelle scorse settimane.

Ovviamente, rimane a disposizione anche la stagione 1, per chi ancora non l’ha vista: è tempo di recuperarla. Nei sei episodi che la compongono, lo chef è stato alle prese con altri volti noti del cinema nostrano ovvero Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli e Pierfrancesco Favino, tra il delta del Po, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna, il Cilento, la Maremma e la Sicilia.

Ricordiamo che tutti i contenuti in streaming su Prime Video (ad eccezione di quelli dei canali premium), dai film alle serie TV, fino agli show e alle partite della Champions League, sono accessibili senza alcuna spesa da coloro in possesso di un abbonamento Amazon Prime: se non lo hai ancora attivato, inizia subito i 30 giorni di prova gratuita.

