È da segnalare un’altra freccia all’arco di Meta: si chiama Direct ed è una nuova applicazione collegata direttamente a Instagram, dedicata allo scambio di messaggi con amici e familiari. Progettata per essere sicura grazie alle protezioni integrate, affronta una prima fase di test. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa fa Direct, la nuova app di Instagram (Meta)

Supporta le chat singole e di gruppo ed è arricchita da funzionalità creative come Draw che consente di disegnare direttamente all’interno della conversazione, Notes per prendere appunti e posizionarli in cima alla propria casella, Sticker per creare adesivi personalizzati da condividere, Voice Effects per aggiungere effetti sonori agli invii e Themes per personalizzare lo sfondo.

Un dettaglio interessante è quello che permette di accedere a Direct anche senza un account Instagram, semplicemente inserendo la propria email o il numero di telefono. In questo caso, però, non sarà possibile avviare uno scambio, ma solo ricevere messaggi o inviti. L’aggiunta di qualcuno può avvenire digitando il suo nome utente (un po’ come su WhatsApp) oppure effettuando dal vivo la scansione di un codice QR.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’applicazione integra alcune protezioni dedicate. Ad esempio, solo le persone con le quali si è già in contatto possono avviare una chat e c’è un’opzione per inviare segnalazioni, bloccare e rimuovere gli utenti non graditi. Un automatismo identifica poi le interazioni inappropriate con i giovani e i genitori possono supervisionare cosa fanno i loro figli con impostazioni specifiche. L’accesso è consentito solo dai 13 anni in su.

Al momento Direct non è ancora disponibile per tutti. Meta ha dato il via alla distribuzione solo nei territori di Turchia e Thailandia, per una prima fase di test. Come sempre in questi casi, l’obiettivo è quello di raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di un rollout su larga scala.