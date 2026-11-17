Come anticipato in aprile, a breve WhatsApp inizierà a permettere agli utenti di decidere dove salvare i loro backup, se su Google Drive come fatto fino a oggi oppure sul cloud di Meta. La funzionalità è comparsa nella versione beta 2.26.46.4 appena distribuita su Android, attraverso Google Play. Inizia così ufficialmente la fase di test che porterà più avanti la novità sugli smartphone di tutti.
I backup di WhatsApp sul cloud di Meta
Gli screenshot qui sotto sono stati condivisi dalla redazione del sito WABetaInfo, come sempre un punto di riferimento sul tema. Mostrano cosa cambia nelle impostazioni: la possibilità di scegliere il provider.
Il gruppo offre 2 GB gratuiti per il backup delle chat. Con l’abbonamento Plus da 2,49 euro al mese si ottengono invece 100 GB nei quali caricare comodamente anche i contenuti multimediali allegati, dalle foto ai video ricevuti. Con la sottoscrizione a Meta One (da 6,99 a 20,99 euro al mese) rivolta ai più esigenti si arriva invece fino a 4 TB.
Gli upload effettuati sui server di proprietà sono tenuti al sicuro dalla crittografia end-to-end. Ciò significa che nessuno può vedere cosa c’è al loro interno, nemmeno il team di WhatsApp. Al tempo stesso, questo rende necessario l’utilizzo di una passkey o, in alternativa, di una chiave a 64 cifre.
Cosa succede se l’utente sceglie di non rinnovare l’abbonamento dopo aver effettuato il backup delle chat sul cloud di Meta? La cancellazione dei dati non è immediata: prima dell’eliminazione definitiva vengono concessi quattro mesi di tempo per tornare a mettere mano al portafoglio (o a Google Drive).
Come sempre accade in questi casi, la fase di test appena avviata è necessaria per far emergere eventuali bug o problemi, correggendo il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Solitamente trascorrono da alcune settimane a diversi mesi prima di arrivare al rollout finale.