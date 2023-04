Diritti calcio Serie A, nuovo bando 5 maggio per 5 stagioni

Mentre si continua a ragionare sulla stretta contro pezzotto e IPTV, stando a nuovi report de La Stampa e del Corriere della Sera il prossimo 5 maggio verrà pubblicato il primo bando d’asta per aggiudicarsi i diritti TV per le prossime cinque stagioni. La Lega Calcio potrebbe sfruttare il momento d’oro per le italiane in Europa per fare cassa, guardando ai prossimi anni per attrarre più fruitori possibili.

Nuovo bando per calcio e Serie A: chi vincerà?

Con cinque squadre che già hanno strappato il biglietto per le semifinali di UEFA Champions League, Europa League e Conference League, il Belpaese sta guardando allo scenario calcistico internazionale con un certo interesse. Proprio per questo motivo, la Lega Calcio intende lanciare un “bando matrioska” con diversi pacchetti progettati al fine di includere varie opzioni di potenziale interesse per le emittenti.

Scendendo nel dettaglio, la Repubblica aggiunge che il bando conterrà cinque pacchetti diversi, concepiti per “massimizzare gli introiti”.

La ipotesi più affascinante per la Lega consiste nella spartizione 50-50 tra Sky e DAZN, cosicché possano trasmettere quasi tutte le partite, in co-esclusiva, concedendo la decima partita a una emittente diversa, che si tratti di Amazon Prime Video o Mediaset Infinity+. Il prezzo va ancora definito, naturalmente, ma si parla di un miliardo di euro a stagione, per cinque stagioni, ergo per cinque anni. La Lega Serie A molto probabilmente guarderà a cifre difficilmente corrispondenti alla valutazione dei potenziali acquirenti.

La corsa per i diritti televisivi è indubbiamente il momento più importante anche per i consumatori, i quali dovranno infine optare per un servizio di streaming o un altro. Considerato lo storico di DAZN, un’eventuale vittoria da parte di Sky potrebbe risultare di gradimento per molti clienti.