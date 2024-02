Disco esterno Toshiba da 2 TB oggi al MIGLIOR PREZZO

Lo sconto del 32% su Amazon rende il disco fisso esterno da 2 TB della serie Toshiba Canvio Basics l’affare di oggi per chi cerca un’unità capiente e affidabile da dedicare allo storage e ai backup. Realizzata da un marchio leader del settore, è protagonista di una promozione che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Toshiba Canvio Basics (2 TB): l’offerta di Amazon

Si basa sull’interfaccia USB 3.0 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dati, sia in fase di lettura che per quanto riguarda la scrittura, così da ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa. Il design è progettato per resistere anche in caso di urti e cadute accidentali, grazie all’involucro di protezione. Può essere tenuto sulla scrivania per l’utilizzo quotidiano oppure trasportato comodamente in borsa, nello zaino o nella custodia del laptop quando si è in viaggio, per avere sempre con sé i propri dati. Il cavo per collegarlo al computer (o a qualsiasi altro dispositivo compatibile) è fornito in dotazione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Oggi il disco fisso esterno da 2 TB della serie Toshiba Canvio Basics può essere tuo al prezzo finale di 67 euro invece di 99 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico da Amazon. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Segnaliamo infine la possibilità di contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. Il voto medio attribuito dalle centinaia di recensioni pubblicate dagli utenti sull’e-commerce è molto alta: 4,5/5 stelle.