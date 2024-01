32% di sconto sul disco esterno WD da 4 TB

Comprare un disco fisso esterno per il backup non è una spesa, ma un investimento: ed è un acquisto ancora più intelligente se si approfitta dello sconto di oggi che propone il modello WD My Book da 4 TB di Western Digital in offerta su Amazon a -32% rispetto al suo prezzo di listino. Oltre 11.000 recensioni positive già pubblicate lo promuovono con un voto medio molto alto (4,4/5 stelle).

WD My Book: disco fisso da 4 TB in forte sconto

Pienamente compatibile con PC e Mac (Windows e macOS), può contare sullo standard USB 3.0 così da assicurare una velocità elevata nel trasferimento dei dati. Include un software per la gestione dei file senza dimenticare la possibilità di proteggerli mediante password e crittografia hardware integrata AES a 256-bit. Il design è quello mostrato dall’immagine qui sotto. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 124 euro invece di 184 euro, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico, il disco fisso da 4 TB della linea WD My Book è un affare da cogliere al volo. L’offerta consente di mettere sulla scrivania un’unità molto capiente e affidabile per mettere al sicuro i propri dati.

Si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro pochi giorni se si effettua subito l’ordine. Non sappiamo quante siano le unità in promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.