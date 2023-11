Disco fisso esterno WD da 4 TB: a -25% è un AFFARE

Bello da vedere, veloce nel trasferimento dei file e affidabile come garantisce il suo marchio: oggi il disco fisso esterno da 4 TB della gamma WD My Passport Portable è in sconto del 25% sul prezzo di listino. La colorazione è Red, quella accesa ed elegante visibile in queste immagini. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima del sold out.

WD My Passport Portable da 4 TB: super sconto sul disco esterno

La connessione avviene tramite USB 3.0 (il cavo è in dotazione) ed è compatibile, oltre che con i computer, anche con le console Xbox e PlayStation. È possibile affidarsi al software incluso per eseguire i backup dei dati e si può contare sia sulla protezione con password che sulla crittografia hardware AES a 256-bit. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare il disco fisso esterno da 4 TB della gamma WD My Passport Portable al prezzo finale di soli 124 euro, con uno sconto del 25% sul listino applicato in automatico. Diventerà l’unità a cui far riferimento per archiviare e salvaguardare i propri dati.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione. È garantita la consegna gratuita in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive.

