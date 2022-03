Disco fisso shockproof 2 TB a soli 23 euro

Con il suo design shockproof che garantisce la resistenza agli urti (telaio in lega di alluminio), questo disco fisso esterno portatile da 2 TB oggi è disponibile su Amazon al prezzo di soli 23 euro. Tanto spazio in cui salvare i file e prestazioni per il backup dei dati di ogni tipo: documenti, immagini, video e contenuti multimediali.

Telaio in metallo e 2 GB di spazio da tenere in tasca

La connessione avviene tramite slot USB-C ad alta velocità (USB 3.1), arrivando a 100 MB/s nel trasferimento. Il cavo è fornito in dotazione. Garantita la piena compatibilità con tutti i computer, device e sistemi operativi, inclusi Windows e macOS. Ordinalo subito per approfittare dell’offerta.

Le dimensioni sono davvero compatte, così da poterlo tenere in borsa, nello zaino, nella custodia del laptop e persino in tasca. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, puoi scegliere la colorazioni che preferisci tra Blu, Rosso e Oro: la spesa non cambia.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il disco fisso esterno da 2 TB con design compatto e antiurto al prezzo di soli 23,11 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania.

