Disney+, 3 titoli sportivi da guardare durante l'autunno

L’autunno è arrivato e le serate più fresche invitano a rimanere a casa. Disney+ propone una selezione di titoli sportivi perfetti per gli amanti dello sport e del grande cinema – e per riscaldare anche le più fredde serate autunnali.

1. Chi Segna Vince

Diretto dal premiato regista Taika Waititi, “Chi Segna Vince” racconta la toccante vicenda della nazionale di calcio delle Samoa Americane. Questo film, basato su una storia vera, narra il difficile cammino della squadra dopo una storica sconfitta per 31-0 subita nel 2001 durante un torneo FIFA. Con l’ingaggio dell’anticonformista allenatore Thomas Rongen, il team cerca di ribaltare la propria reputazione, puntando alla qualificazione per la Coppa del Mondo.

2. Il Sapore della Vittoria – Uniti Si Vince

Tratto da una storia vera, il film racconta la sfida di Herman Boone, un allenatore di football americano chiamato a guidare una squadra in un’epoca segnata dalle tensioni razziali. Affiancato dall’ex allenatore Bill Yoast, Boone trasforma un gruppo di giovani divisi e ostili in una squadra vincente.

3. Million Dollar Arm

JB Bernstein, un agente sportivo in cerca di un colpo di fortuna, organizza un reality show in India per trovare talenti nel baseball. Il film segue il viaggio di due giovani indiani, Dinesh e Rinku, che pur non conoscendo questo sport, riescono a stupire grazie al loro innato talento nel lanciare la palla. JB li porta negli Stati Uniti per allenarli e prepararli al grande sogno americano.

