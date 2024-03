Disney+ a 1,99 euro per 3 mesi: come attivare la nuova offerta

Se non hai più rinnovato il tuo abbonamento Disney+ o vuoi cominciare adesso, c’è una fantastica occasione da sfruttare: fino al 14 marzo hai la possibilità di abbonarti a soli 1,99 euro per 3 mesi. Una grande chance per accedere a tutto il catalogo della piattaforma con una piccola spesa: al termine dei 3 mesi potrai decidere se continuare o disdire semplicemente.

Disney+: come abbonarti a 1,99 euro al mese

L’offerta in questione si applica al piano Standard con pubblicità che ti permette di avere anche qualità video Full HD e 2 riproduzioni simultanee su 2 dispositivi differenti. In alternativa, se intendi fare il colpo grosso, puoi abbonarti al piano Standard senza pubblicità a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno con cui avrai sempre lo streaming Full HD e la riproduzione simultanea su 2 device.

Infine, c’è il pezzo forte: il piano Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno con cui puoi avere riproduzione video in 4K UHD HDR, 4 riproduzioni simultanee, download e supporto al dolby Atmos.

Qualunque cosa sceglierai non cambia dal punto di vista dei contenuti perché anche con il piano Standard con pubblicità a 1,99 euro per tre mesi potrai accedere a tutto il catalogo Disney, Star Wars, Marvel, National Geographic e tutte le serie TV e i film inseriti nella sezione Star. Una grande opportunità per portarti a casa una montagna di intrattenimento a poco prezzo: approfittane subito.