Disney+ a prezzo ridotto, perché usare il trucco dell'abbonamento annuale

C’è un semplice trucco per poter ridurre il costo di Disney+: la piattaforma di streaming di Disney+, a differenza di concorrenti come Netflix, infatti, mette a disposizione l’abbonamento annuale e non solo la sottoscrizione mensile. Di conseguenza, optando per questa soluzione è possibile assicurarsi l’accesso senza limiti per un anno alla piattaforma, beneficiando, nello stesso tempo, di un netto calo della spesa.

Con l’abbonamento annuale di Disney+, di fatto, è possibile ottenere due mesi gratuiti. La spesa, infatti, equivale a 10 canone dell’abbonamento mensile per chi sceglie la sottoscrizione annuale. Ricordiamo, inoltre, che il servizio consente le riproduzioni simultanee da più dispositivi: con il piano Standard ci sono 2 riproduzioni mentre con il piano Premium sono disponibili 4 riproduzioni. Per verificare costi e condizioni e per attivare subito un nuovo abbonamento basta collegarsi al sito ufficiale di Disney+.

Disney+ per un anno: il trucco per avere 2 mesi gratis

Con Disney+ è possibile scegliere tra due piani annuali:

Standard dal costo di 89,99 euro

dal costo di Premium dal costo di 119,99 euro

Con Standard è possibile accedere ai contenuti in Full HD e beneficiare di 2 riproduzioni simultanee. Con Premium è possibile sfruttare i contenuti in 4K e ben 4 riproduzioni simultanee. Le differenze tra i due piani sono evidenti ed ogni utente può scegliere la versione preferita.

Da notare che ci sono sempre i piani mensili: Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard senza pubblicità a 8,99 euro al mese e Premium a 11,99 euro al mese. Tutte le versioni di Disney+ sono disponibili senza alcun vincolo di permanenza. In qualsiasi momento, infatti, è possibile disattivare il rinnovo automatico. In più, tutte le versioni del servizio consentono l’accesso a tutto il catalogo.

Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto e scegliere il piano da attivare.