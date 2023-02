Disney censura un episodio dei Simpson a Hong Kong

The Walt Disney Company ha dovuto rimuovere un episodio dei Simpson dalla sua piattaforma di streaming a Hong Kong. Si tratta del secondo episodio della 34esima stagione (ancora inedita in Italia), trasmesso all’inizio di ottobre 2022. La “censura” è stata ovviamente una richiesta della Cina, come già avvenuto nel 2021. La popolare serie creata da Matt Groening è disponibile su Disney da novembre 2019.

Tutta colpa di Marge

L’episodio eliminato dall’azienda statunitense è quello dal titolo “One Angry Lisa“, il secondo della 34esima stagione. Ad un certo punto si vede Marge Simpson durante una lezione di virtual bike. Sullo schermo sono mostrate le immagini della Grande Muraglia Cinese, mentre l’istruttore pronuncia queste parole:

Ammira le meraviglie della Cina. Miniere di Bitcoin, campi di lavoro forzato dove i bambini fabbricano smartphone.

Chi segue la serie conosce benissimo il linguaggio irriverente usato dai vari personaggi, ma il governo cinese è piuttosto “sensibile” su questo tipo di argomenti. Secondo le Nazioni Unite, la Cina ha violato i diritti umani costringendo la minoranza uiguri ai lavori forzati nei centri di detenzione di massa nella regione dello Xinjiang. Ovviamente il governo ha negato tutto, affermando che si tratta della più grande menzogna del secolo.

Non è chiaro però se la rimozione dell’episodio sia avvenuta in maniera proattiva o dietro un ordine del governo di Hong Kong che deve far rispettare una legge imposta dalla Cina nel 2020. Disney ha dovuto rimuovere nel 2021 il 12esimo episodio della 16esima stagione, in quanto c’erano riferimenti al massacro di Piazza Tienanmen del 1989.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.