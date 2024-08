Disney+: ecco le prossime uscite sulla piattaforma (c'è anche l'ultimo film Pixar)

Il catalogo di Disney+ è in continua evoluzione: settimana dopo settimana, infatti, la piattaforma di streaming di Disney accoglie nuovi contenuti, con film, serie TV e documentari che vengono messi a disposizione degli utenti che hanno attivato l’abbonamento. Per accedere a tutti i contenuti di Disney+ è sufficiente, infatti, attivare uno dei tre piani disponibili, con un costo a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta collegarsi a Disney+ tramite il box qui di sotto.

Le prossime uscite di Disney+: ecco cosa sta arrivando

Questa settimana Disney+ ha registrato diverse novità come la terza stagione di The Baer e e la seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures. Da segnalare anche l’arrivo della docuserie Oceanxplorers di James Cameron, che sarà disponibile a partire dal prossimo 19 di agosto.

Dal 27 agosto, invece, sarà possibile guardare la quarta stagione di Only Murders in the Building, popolare serie TV con Steve Martin. Anche a settembre ci saranno tante novità con l’arrivo della serie In Vogue: The 90s. Da segnalare, inoltre, che il 19 settembre è previsto il debutto di Agatha All Along , spin-off di Wanda Vision.

Ricordiamo che è in arrivo anche Inside Out 2, l’ultima produzione Pixar che sta registrando un successo incredibile al cinema. In questo caso, non c’è ancora una data per la pubblicazione ma il film dovrebbe arrivare nel catalogo di Disney+ già nel corso del mese di settembre.

Come accedere a Disney+

Per guardare tutti i contenuti di Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento. Le opzioni sono tre:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro per un anno

al costo di oppure di Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

Con la versione Premium è possibile accedere ai contenuti in 4K da 4 dispositivi in contemporanea mentre le versioni Standard si fermano al Full HD, con un massimo di 2 accessi in contemporanea.