Disney Plus: cosa guardare questo weekend sulla piattaforma di streaming

Le ultime settimane sono state ricche di novità per Disney Plus che ha registrato vari aggiornamenti per il suo catalogo di film, serie TV e documentari. Per passare qualche ora di intrattenimento questo weekend, quindi, ci sono tante opzioni da considerare.

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming basta aver attivato un abbonamento. Le opzioni sono tre:

Standard con pubblicità : 5,99 euro al mese

: 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità : 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

: 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno Premium: 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno (con contenuti 4K)

Per accedere ai contenuti della piattaforma basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Cosa guardare questo weekend su Disney Plus? Le migliori proposte

Tra i tanti contenuti da non perdere su Disney Plus troviamo la seconda stagione di Andor, una delle serie più apprezzate tra quelle ambientate nell’universo di Star Wars. Gli ultimi episodi sono stati pubblicati pochi giorni fa e la serie è già un successo di pubblico e di critica.

Da non perdere anche Daredevil: Born Again, la nuova serie Marvel che si ricollega alla serie Netflix di qualche anno fa, andando a integrare l’iconico personaggio all’interno dell’universo cinematografico. La serie è stata accolta in modo positivo e la sua visione è sicuramente consigliata.

Da alcuni giorni, inoltre, è disponibile sulla piattaforma A complete Unknown, il film che racconta i primi anni di carriera di Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet. Il film, candidato all’Oscar, è una delle novità più interessanti delle ultime settimane sulla piattaforma.

Da non perdere è anche la nuova stagione di Doctor Who, la seconda in cui l’iconico Dottore è interpretato da Ncuti Gatwa. Un nuovo episodio sarà disponibile il 17 maggio.

Da alcune settimane, inoltre, è disponibile sulla piattaforma Oceania 2, uno dei film di animazione di maggior successo del recente passato per la casa produttrice americana. Si tratta di un vero e proprio “must watch” sia per chi ha visto il film al cinema sia per chi non lo ha ancora visto.